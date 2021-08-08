Астрономы объяснили причины таинственного затемнения Бетельгейзе

08.08.2021 13:11

Укринформ

Китайские астрономы объяснили причины таинственного затемнения одной из самых ярких звезд на небе – Бетельгейзе – гигантской звезды красного цвета, расположенной в верхнем левом углу созвездия Ориона.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.

Загадочное падение светимости Бетельгейзе, которое наблюдалось с октября 2019 по февраль 2020 года, привлекло внимание как астрономов, так и публики.

Яркость звезды упала более чем в 2,5 раза, что заметно даже невооруженным глазом.

Астрономы предположили несколько возможных причин стремительного ослабления яркости звезды, включая предварительную стадию взрыва сверхновой, образование облака звездной пыли в результате выброса из светила огромного газового пузыря и изменения в фотосфере звезды.

Используя методы инфракрасной спектроскопии, исследовательская команда, возглавляемая Национальной астрономической обсерваторией Китая (НАОК) при Академии наук КНР, проанализировала спектры с высоким разрешением в ближнем инфракрасном диапазоне волн Бетельгейзе в процессе ее потускнения.

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Результаты анализа, полученные в обсерватории Вэйхай при Шаньдунском университете, показали, что затемнение, вероятно, было вызвано присутствием большого темного пятна на поверхности Бетельгейзе.

По словам руководителя исследовательской команды при НАОК Чжао Гана, наблюдения помогут лучше понять природу красных звезд-сверхгигантов, которые являются основными источниками обогащения Вселенной тяжелыми элементами.

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Как сообщал Укринформ, ученые NASA исследуют «энергетический кризис» на Юпитере и считают, что они раскрыли тайну неожиданно высоких температур на планете.

По материалам: Укринформ