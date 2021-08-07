Ученые NASA раскрыли тайну высоких температур на Юпитере

07.08.2021 16:47

Укринформ

Ученые NASA исследуют «энергетический кризис» на Юпитере и считают, что они раскрыли тайну неожиданно высоких температур на планете.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Independent.

Отмечается, что Юпитер в пять раз дальше от Солнца, чем Земля, и поэтому его средняя температура в верхних слоях атмосферы должна составлять примерно 73 градуса Цельсия. Вместо этого, температура в условиях умеренного климата планеты составляет поразительные 426 градусов по Цельсию, и эта цифра оставляла ученых в недоумении последние полвека.

«Мы обнаружили, что интенсивное сияние Юпитера, самое мощное в Солнечной системе, отвечает за нагрев верхних слоев атмосферы всей планеты до удивительно высоких температур», – сказал Джеймс О'Донохью из Японского агентства аэрокосмических исследований.

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Полярное сияние на Юпитере – это видимые вспышки света, возникающие при взаимодействии заряженных частиц с атмосферой газового гиганта. Это то же явление, которое создает на Земле северное сияние.

«Мы также обнаружили странную локализованную область нагрева вдали от полярного сияния – длинную полосу нагрева, непохожую на все, что мы видели раньше», – сказал Том Сталлард, доцент планетарной астрономии в Университете Лестера, который является соавтором документ о результатах.

Также наблюдения за планетой показали, что магнитное поле Юпитера находится под сильным влиянием солнечных ветров (потоки высокоэнергетических частиц от Солнца) и что отдельные магнитные поля от ветров сжимаются, встречаясь с Юпитером.

По материалам: Укринформ