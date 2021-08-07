Технологии

Perseverance не смог взять пробу грунта с поверхности Марса

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Perseverance не смог взять пробу грунта с поверхности Марса

Perseverance не смог взять пробу грунта с поверхности Марса

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07.08.2021 12:18

Укринформ

Первая попытка марсохода Perseverance взять грунт с поверхности планеты не удалась. 

Как передает Укринформ, об этом в пятницу сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Данные, отправленные на Землю марсоходом Perseverance после его первой попытки собрать образец горной породы на Марсе и запечатать его в пробирке, показали, что во время первоначального отбора проб не было собрано никаких горных пород.

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Perseverance не смог взять пробу грунта с поверхности Марса

Специалисты NASA считают, что с большей вероятностью причиной неудачи является сдвиг породы при бурении, а не неполадки оборудования.

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Perseverance не смог взять пробу грунта с поверхности Марса

Как сообщал Укринформ, марсоход Perseverance был доставлен на Красную планету вместе с вертолетом Ingenuity в рамках исследовательской миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) 18 февраля этого года, после почти 7 месяцев полета.

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Perseverance не смог взять пробу грунта с поверхности Марса

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Perseverance должен собрать на Марсе образцы грунта, которые на Землю вывезет специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA. Ее планируют отправить на Марс не ранее 2026 года.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ

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