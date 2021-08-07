Мошенники за деньги блокируют аккаунты Instagram – создают полную копию и жалуются

Мошенники за деньги блокируют аккаунты Instagram – создают полную копию и жалуются

07.08.2021 16:07

Укринформ

В интернете за деньги предоставляют услугу блокировки неугодных аккаунтов в Инстаграме.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Motherboard.

Злоумышленники используют интернет-сервисы, например Scammer, где такая "услуга" стоит 60 долларов.

Получив оплату, мошенники создают полную копию учетной записи жертвы, а затем отправляют жалобу на оригинальный аккаунт, обвиняя пользователя в том, что он якобы выдает себя за другое лицо.

В то же время существуют сервисы, которые, наоборот, предлагают разблокировать учетные записи. Не исключено, что они работают с блокираторами в парах, отмечает издание.

Читайте также: В Коломые женщина обворовывала покупателей через фейковые онлайн-магазины

В Instagram заявляют, что изучают мошеннические сайты и сервисы. Людям, которые с их помощью неоднократно нарушают правила соцсети, будут ограничивать доступ к ней.

По материалам: Укринформ