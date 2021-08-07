Мошенники за деньги блокируют аккаунты Instagram – создают полную копию и жалуются
Мошенники за деньги блокируют аккаунты Instagram – создают полную копию и жалуются
07.08.2021 16:07
Укринформ
В интернете за деньги предоставляют услугу блокировки неугодных аккаунтов в Инстаграме.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Motherboard.
Злоумышленники используют интернет-сервисы, например Scammer, где такая "услуга" стоит 60 долларов.
Получив оплату, мошенники создают полную копию учетной записи жертвы, а затем отправляют жалобу на оригинальный аккаунт, обвиняя пользователя в том, что он якобы выдает себя за другое лицо.
В то же время существуют сервисы, которые, наоборот, предлагают разблокировать учетные записи. Не исключено, что они работают с блокираторами в парах, отмечает издание.
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В Instagram заявляют, что изучают мошеннические сайты и сервисы. Людям, которые с их помощью неоднократно нарушают правила соцсети, будут ограничивать доступ к ней.
По материалам: Укринформ