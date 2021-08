Асимметричное ядро ​​Земли, спрей против COVID-19 и процессоры Google: техновинки недели

07.08.2021 10:00

Укринформ

На этой неделе ученые выяснили, что ядро ​​Земли увеличивается с одной стороны быстрее, чем с другой, Эстония разработала спрей, защищающий даже от Delta-штамма коронавируса, а компания Google заявила, что будет производить собственные процессоры для смартфонов. Кроме того, астрофизики обнаружили в космосе пару «танцующих призраков», Porsche представил спорткар за $ 620 тысяч, а компания Honor – новый бюджетный смартфон.

Космос

Hubble показал спиральную галактику в созвездии Часы

Телескоп Hubble сделал фотографию спиральной галактики IC 1954.

Фото: esahubble.org

Сама галактика расположена в созвездии Часы в приблизительно 45 миллионов световых лет от Земли.

* * *

Маск планирует построить спутниковую станцию ​​на острове Мэн – СМИ

Проект Starlink Илона Маска получил лицензию на строительство наземной спутниковой станции на острове Мэн, что обеспечит полное интернет-покрытие по всей Великобритании.

Starlink, который входит в состав компании SpaceX, подал заявку в регуляторный орган связи на острове Мэн для улучшения широкополосного покрытия сельских районов на севере Британии.

* * *

Астрономы выяснили, как «питается» сверхмассивная черная дыра

Ученые-астрономы впервые смогли зафиксировать процесс «трапезы» сверхмассивной черной дыры, расположенной в самом центре галактики.

Черные дыры в центрах галактик являются самыми загадочными объектами Вселенной не только из-за огромного количества вещества в них, в миллионы раз превышающего массу Солнца, но и из-за невероятно плотной концентрации этого вещества. Поэтому когда они захватывают вещество из окружающей среды, то активизируются и могут выделять колоссальное количество энергии в процессе «поедания». Хотя обнаружить черную дыру во время этих эпизодов захвата бывает непросто.

* * *

SpaceX установила 29 двигателей на гигантскую ракету Super Heavy

Компания Илона Маска SpaceX установила 29 двигателей на гигантскую ракету-носитель Super Heavy, которая будет задействована в рамках первого орбитального космического полета корабля Starship.

Фото: Elon Musk via Twitter

«Установка ускоряющих двигателей Starship для первого орбитального полета», – написал о прогрессе в работе основатель и гендиректор SpaceX Илон Маск в Твиттере.

* * *

NASA показало новые фотографии Марса

Марсоход Perseverance в рамках исследовательской миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сделал новые фотографии Красной планеты во время сбора образцов грунта.

When your “office” is as dusty as mine, sometimes you have to roll up your sleeves and clear things away. I’ve just scoured off the weathered crust on this rock to see what lies beneath. Soon I’ll get my first rock core from nearby.

More on sampling: https://t.co/MYw9RoDbGj pic.twitter.com/J2ltSfpleU

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) August 3, 2021

Отмечается, что в ближайшее время марсоход соберет свой первый образец грунта на Марсе.

* * *

Французский астронавт заснял падение российской космической станции

«Вхождение в атмосферу без теплозащитного экрана дает хороший огненный шар. Вы ясно видите, как более мелкие куски плавящегося металла уплывают и усиливают фейерверк», – написал Песке в Фейсбуке.

Астронавты могли наблюдать, как российский «Пирс» разваливается над облаками в течение примерно шести минут.

* * *

Астрофизики обнаружили в космосе пару «танцующих призраков»

Ученые из Университета Западного Сиднея обнаружили в космосе благодаря австралийскому радиотелескопу Pathfinder (ASKAP) необычное явление, получившее название PKS 2130-538.

Фото: www.sciencealert.com

«Когда мы впервые заметили этих «танцующих призраков», мы и понятия не имели, что это такое», – заявил астрофизик Рэй Норрис.

* * *

ІТ и гаджеты

IKEA представила умный очиститель воздуха

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, представила умный очиститель воздуха Starkvind, интегрированный в журнальный столик.

Фото: IKEA

Модель Starkvind, которая интегрирована в столик, стоит 189 долларов США, а обычный умный очиститель воздуха без столика – 129 долларов.

* * *

Google будет производить собственные процессоры для смартфонов

Американская компания Google заявила, что производить собственные процессоры для смартфонов.

Первые собственные процессоры под названием Google Tensor будут встроены в новые флагманские смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые компания планирует представить уже в октябре этого года.

* * *

SpaceX обновила приложение Starlink – будет легче мониторить перебои с интернетом

Компания SpaceX Илона Маска обновила мобильное интернет-приложение Starlink.

Big Starlink app update has a fancy 3D obstruction checker that’s way more informative and helpful. The most important Starlink accessory is still a chainsaw, though pic.twitter.com/Rmd75Iy1jk

— nilay patel (@reckless) August 3, 2021

Отныне пользователям, в частности, будет легче мониторить перебои с интернет-соединением. Также в интерфейсе приложения появился «режим темноты».

* * *

COVID-сертификаты в «Дії» успешно прошли техническую оценку в ЕС – Минцифры

Украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" успешно прошли техническую оценку в Европейском Союзе.

"Сегодня COVID-сертификаты в "Дії" успешно прошли техническую оценку в ЕС. На шаг ближе к признанию наших COVID-документов в Европе", – написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Телеграме.

* * *

Тройная камера и суперчеткий дисплей: Honor представила новый бюджетный смартфон

Китайская компания Honor представила новый бюджетный смартфон Honor Play 5T Pro.

Устройство имеет 16,8-сантиметровы жидко-кристаллический-дисплей с разрешением FHD+, селфикамеру 16Мп и основную камеру 64 Мп на обратной стороне аппарата, процессор MediaTek Helio G80 и батарею мощностью 4 000 мегаампер в час. Операционная память телефона 8 Гб, а внутренняя – 128 Гб.

* * *

Google уволила десятки сотрудников за доступ к данным пользователей

Компания Google за последние три года уволила 80 своих сотрудников за незаконный сбор данных с помощью рабочих инструментов.

Причиной увольнений были незаконный доступ к персональным данным пользователей и использование рабочих инструментов компании для доступа к информации других сотрудников Google.

* * *

Apple будет искать в iPhone клиентов из США изображения сексуального насилия над детьми

Компания Apple обнародовала планы по сканированию изображений на iPhone пользователей в США на предмет сексуального насилия над детьми.

Инструмент «neuralMatch», предназначенный для обнаружения известных изображений сексуального насилия над детьми, будет сканировать изображения перед их загрузкой в ​​iCloud.

* * *

Роботы и искусственный интеллект

Минивертолет Ingenuity перелетел в новое место на Марсе

Минивертолет Ingenuity совершил уже одиннадцатый полет на Марсе в рамках исследовательской миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

#MarsHelicopter has safely flown to a new location! Ingenuity flew for 130.9 seconds and traveled about 380 meters before landing at a spot that will set up a series of future reconnaissance flights to help @NASAPersevere in its search for ancient microbial life. pic.twitter.com/XmIjmDzlyP

— NASA JPL (@NASAJPL) August 5, 2021

Отмечается, что Ingenuity находился в воздухе в течение 130,9 секунды и пролетел около 380 метров, прежде чем сесть в новом месте.

* * *

Китайский марсоход сделал новые фотографии Красной планеты

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало новые изображения Красной планеты, сделанные марсоходом Zhurong.

China's Mars rover #Zhurong has traveled more than 800 meters on the surface of the red planet as of Friday https://t.co/elIW4pZm1e pic.twitter.com/sQ6T8Q372D

— China Xinhua News (@XHNews) August 6, 2021

По состоянию на 6 августа 2021 года марсоход работал на поверхности Марса 82 марсианских дня, а орбитальный аппарат находился на орбите 379 дней. Они в хорошем состоянии и функционируют должным образом.

* * *

Наука

Эстония разработала спрей, защищающий даже от штамма Delta

Эстонские ученые презентовали спрей против COVID-19 BioBlock, который защищает от инфицирования различными штаммами коронавируса, в том числе блокирует широко распространенный в настоящее время Delta-штамм.

«Вместе с нашей командой мы постоянно отслеживаем изменения в вирусе и проактивно тестируем способность назального спрея BioBlock нейтрализовать те штаммы, которые еще не получили широкого распространения», – уточнил директор компании Icosagen, занимающейся генной инженерией, профессор Март Устав-младший.

* * *

Ядро Земли увеличивается с одной стороны быстрее, чем с другой – ученые

Группа ученых из Бристольского и Кембриджского университетов провела новое исследование, в котором показала, что внутреннее ядро ​​нашей планеты с восточной стороны растет быстрее, чем с западной.

Ученые считают, что исследование поможет узнать истинный возраст внутреннего ядра и хоть частично разгадать загадку о формировании магнитного поля Земли.

* * *

В Китае создали ультрафиолетовую лампу, которая убивает коронавирус почти на 100%

Компания HGC Technology Co. Ltd и Уханский промышленный институт оптоэлектроники разработали ультрафиолетовую лампу для очистки поверхностей эффективна против нового коронавируса на 99,99%.

По сравнению с традиционными ртутными лампами-дезинфекторами новое устройство имеет высокую эффективность, более длительный срок работы (от 10 тыс. до 50 тыс. часов) и потребляет меньше энергии.

* * *

Автомобили

BMW отзывает с китайского рынка автомобили с проблемными подушками безопасности

Компания BMW China Automotive Trading Ltd. отзывает с китайского рынка 8 097 автомобилей из-за проблем с воздушными подушками безопасности.

В Государственном управлении по регулированию рынка КНР заявили, что отзыву подлежат импортные модели 1 Series, 2 Series, 3 Series, 4 Series, 5 Series, X1, X3, X4, X5, X5 M, X6 и X6 Active Hybrid, произведенные в период с 17 февраля 2005 года по 27 августа 2017 года, говорится в заявлении вышеупомянутого ведомства.

* * *

До восьми часов без подзарядки: в США представили электротрактор

Американский стартап Solectrac представил электрический трактор e70N.

Трактор оснащен батареей на 60 киловатт в час. Общая мощность транспортного средства составляет 70 лошадиных сил. Срок эксплуатации – 80 тысяч часов.

* * *

Porsche представил спорткар за $620 тысяч

Немецкая компания Porsche представила новый автомобиль премиум-класса Porsche 911 GT2 RS Clubsport 25.

Компания планирует изготовить лишь 30 экземпляров Porsche 911 GT2 RS Clubsport 25, из которых шесть будут отправлены в Соединенные Штаты.

