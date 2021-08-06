SpaceX установила 29 двигателей на гигантскую ракету Super Heavy
SpaceX установила 29 двигателей на гигантскую ракету Super Heavy
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03.08.2021 18:32
Укринформ
Компания Илона Маска SpaceX установила 29 двигателей на гигантскую ракету-носитель Super Heavy, которая будет задействована в рамках первого орбитального космического полета корабля Starship.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Space.com.
«Установка ускоряющих двигателей Starship для первого орбитального полета», – написал о прогрессе в работе основатель и гендиректор SpaceX Илон Маск в Твиттере.
Он также опубликовал фотографию крупным планом нижней части Super Heavy с двигателями Raptors.
Ожидается, что сначала Super Heavy будет оснащаться 29 двигателями Raptors, а в будущих версиях будет 32 двигателя. Разгонный блок Starship будет оснащен шестью дополнительными Raptors, говорится в публикации.
Прототипы Starship с тремя двигателями летали несколько раз во время испытательных полетов, максимальная высота полета составляла 10 км. В мае прототип SN15 стал первым, который совершил этот прыжок с невредимым приземлением.
Издание пишет, что успех SN15 «расчистил путь» для будущего орбитального полета, который станет первым запуском нового сверхтяжелого корабля.
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Как сообщал Укринформ, SpaceX планирует осуществить тестовый полет Starship без экипажа на борту до конца этого года. Компания намерена запустить Starship с ракеты-носителя Super Heavy в Южном Техасе, после чего ракета-носитель отделится и приводнится в Мексиканском заливе примерно через восемь минут.
Космический корабль Starship продолжит движение по орбите в течение примерно девяти минут. Через полтора часа после этого он вернется в атмосферу Земли и упадет в Тихий океан примерно в 60 км от гавайского острова Кауаи.
Фото: Elon Musk via Twitter
По материалам: Укринформ