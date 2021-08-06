Технологии

Porsche представил спорткар за $620 тысяч

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Porsche представил спорткар за $620 тысяч

Porsche представил спорткар за $620 тысяч

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06.08.2021 15:05

Укринформ

Немецкая компания Porsche представила новый автомобиль премиум-класса Porsche 911 GT2 RS Clubsport 25.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Car and Driver.

Компания планирует изготовить лишь 30 экземпляров Porsche 911 GT2 RS Clubsport 25, из которых шесть будут отправлены в Соединенные Штаты.

Porsche представил спорткар за $620 тысяч

Отмечается, что внутри транспортного средства установлен 3,8-литровый двойной турбодвигатель с мощностью 690 лошадиных сил. Также спорткар имеет 7-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Porsche представил спорткар за $620 тысяч

Стоимость одной модели – 620 тысяч долларов США, что, в свою очередь, более чем в два раза превышает стоимость нового 911 GT2 RS.

Как сообщал Укринформ, немецкая компания Porsche представила новый автомобиль 2022 Porsche Macan.

Фото: Car and Driver

По материалам: Укринформ

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