Минивертолет Ingenuity перелетел в новое место на Марсе
Минивертолет Ingenuity перелетел в новое место на Марсе
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06.08.2021 10:18
Укринформ
Минивертолет Ingenuity совершил уже одиннадцатый полет на Марсе в рамках исследовательской миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA в Tвитере, передает Укринформ.
«Марсианский вертолет безопасно перелетел в новое место», – говорится в сообщении.
Отмечается, что Ingenuity находился в воздухе в течение 130,9 секунды и пролетел около 380 метров, прежде чем сесть в новом месте.
#MarsHelicopter has safely flown to a new location! Ingenuity flew for 130.9 seconds and traveled about 380 meters before landing at a spot that will set up a series of future reconnaissance flights to help @NASAPersevere in its search for ancient microbial life. pic.twitter.com/XmIjmDzlyP
— NASA JPL (@NASAJPL) August 5, 2021
Именно с этого места будет осуществлена серия будущих разведывательных полетов, чтобы помочь марсоходу Perseverance в поисках древней микробной жизни на Красной планете.
Как сообщал Укринформ, минивертолет Ingenuity был доставлен на Марс вместе с марсоходом Perseverance NASA 18 февраля 2021 года после почти 7 месяцев полета. Первый полет Ingenuity совершил 19 апреля. Вертолет стоимостью 85 млн долларов стал первым летательным аппаратом, запущенным на другой планете.
Фото: NASA/JPL-Caltech
По материалам: Укринформ