Минивертолет Ingenuity перелетел в новое место на Марсе

06.08.2021 10:18

Минивертолет Ingenuity совершил уже одиннадцатый полет на Марсе в рамках исследовательской миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA в Tвитере, передает Укринформ.

«Марсианский вертолет безопасно перелетел в новое место», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Ingenuity находился в воздухе в течение 130,9 секунды и пролетел около 380 метров, прежде чем сесть в новом месте.

#MarsHelicopter has safely flown to a new location! Ingenuity flew for 130.9 seconds and traveled about 380 meters before landing at a spot that will set up a series of future reconnaissance flights to help @NASAPersevere in its search for ancient microbial life. pic.twitter.com/XmIjmDzlyP

— NASA JPL (@NASAJPL) August 5, 2021

Именно с этого места будет осуществлена ​​серия будущих разведывательных полетов, чтобы помочь марсоходу Perseverance в поисках древней микробной жизни на Красной планете.

Как сообщал Укринформ, минивертолет Ingenuity был доставлен на Марс вместе с марсоходом Perseverance NASA 18 февраля 2021 года после почти 7 месяцев полета. Первый полет Ingenuity совершил 19 апреля. Вертолет стоимостью 85 млн долларов стал первым летательным аппаратом, запущенным на другой планете.

Фото: NASA/JPL-Caltech

