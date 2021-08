Китайский марсоход сделал новые фотографии Красной планеты

06.08.2021 11:52

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало новые изображения Красной планеты, сделанные марсоходом Zhurong.

об этом сообщает Xinhua в Tвиттере.

«Китайский марсоход Zhurong уже преодолел расстояние в 800 метров на Красной планете», – говорится в сообщении.

China's Mars rover #Zhurong has traveled more than 800 meters on the surface of the red planet as of Friday https://t.co/elIW4pZm1e pic.twitter.com/sQ6T8Q372D

— China Xinhua News (@XHNews) August 6, 2021

Отмечается, что Zhurong проехал по скалам, кратерам и дюнам.

По состоянию на 6 августа 2021 года марсоход работал на поверхности Марса 82 марсианских дня, а орбитальный аппарат находился на орбите 379 дней. Они в хорошем состоянии и функционируют должным образом.

Марсианский день примерно на 40 минут длиннее, чем день на Земле.

Как сообщал Укринформ, космическая миссия Tianwen-1, состоящая из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода, стартовала с космодрома Вэньчан, что в провинции Хайнань на юге Китая, 23 июля 2020 года.

15 мая 2021 года китайский марсоход совершил успешную посадку на Марсе, благодаря чему КНР стала второй страной после США, которая может исследовать эту планету непосредственно.

По плану, марсоход Zhurong должен начать поиски признаков жизни на Марсе. Шестиколесный планетоход, который питается с помощью солнечных батарей, весит около 240 килограммов.

