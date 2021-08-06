Китай вывел на орбиту новый спутник

06.08.2021 10:00

Укринформ

В пятницу, 6 августа, Китай осуществил успешный запуск спутника "Чжунсин-2E".

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Синьхуа.

Как отмечается, ракета-носитель "Чанчжэн-3Б" (Long March-3B) со спутником на борту взлетела с космодрома Сичан в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай) в 00:30 по пекинскому времени.

Спутник был успешно выведен на заданную орбиту. Детали о назначении спутника не сообщаются.

Этот полет для ракет-носителей серии "Чанчжэн" стал 383-м по счету.

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Как сообщал Укринформ, два китайских мультимедийных спутника в среду успешно стартовали с космодрома Тайюань, расположенного в провинции Шаньси (Северный Китай).

По материалам: Укринформ