Китай вывел на орбиту новый спутник
Китай вывел на орбиту новый спутник
06.08.2021 10:00
Укринформ
В пятницу, 6 августа, Китай осуществил успешный запуск спутника "Чжунсин-2E".
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Синьхуа.
Как отмечается, ракета-носитель "Чанчжэн-3Б" (Long March-3B) со спутником на борту взлетела с космодрома Сичан в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай) в 00:30 по пекинскому времени.
Спутник был успешно выведен на заданную орбиту. Детали о назначении спутника не сообщаются.
Этот полет для ракет-носителей серии "Чанчжэн" стал 383-м по счету.
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Как сообщал Укринформ, два китайских мультимедийных спутника в среду успешно стартовали с космодрома Тайюань, расположенного в провинции Шаньси (Северный Китай).
По материалам: Укринформ