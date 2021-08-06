Google закроет вход в аккаунты на старых версиях Android

02.08.2021 13:37

Укринформ

Компания Google уже со следующего месяца больше не разрешит пользователям операционной системы Android входить в свои учетные записи Google на устройствах под управлением Android 2.3.7 и ниже.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Verge.

«В рамках наших постоянных усилий, направленных на то, чтобы наши пользователи чувствовали себя в безопасности, Google больше не разрешит вход в учетные записи на устройствах Android с операционной системой Android 2.3.7 и ниже, начиная с 27 сентября 2021 года», – заявили в компании.

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В Google добавили, что пользователи могут получать ошибки относительно логина или пароля при попытке использовать продукты Google, такие как Gmail, YouTube и Google Maps после 27 сентября.

Отмечается, что Android 2.3.7 была выпущена около 10 лет назад, однако последние изменения коснутся немногих людей, у которых до сих пор установлена ​​устаревшая операционная система от Android.

Как сообщал Укринформ, мобильное приложение для встреч противников вакцинации было удалено с платформы Apple Store.

По материалам: Укринформ