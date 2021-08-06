До восьми часов без подзарядки: в США представили электротрактор

До восьми часов без подзарядки: в США представили электротрактор

06.08.2021 14:36

Укринформ

Американский стартап Solectrac представил электрический трактор e70N.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Electrek.

Трактор оснащен батареей на 60 киловатт в час. Общая мощность транспортного средства составляет 70 лошадиных сил. Срок эксплуатации – 80 тысяч часов.

Трактор может работать без подзарядки в течение 4-8 часов, в зависимости от количества груза. Зарядка батареи длится от 8 до 10 часов.

Максимальная скорость этого транспортного средства – 40 км/час.

Отмечается, что стоимость одного экземпляра составляет 74 999 долларов США. Первые поставки ожидаются весной следующего года.

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Как сообщал Укринформ, американский стартап Aptera представил свой первый электрокар, который может проехать 1609 км без подзарядки.

По материалам: Укринформ