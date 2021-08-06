Астрофизики обнаружили в космосе пару «танцующих призраков»

06.08.2021 14:17

Укринформ

Ученые из Университета Западного Сиднея обнаружили в космосе благодаря австралийскому радиотелескопу Pathfinder (ASKAP) необычное явление, получившее название PKS 2130-538.

Как передает Укринформ, об этом сообщает ScienceAlert.

«Когда мы впервые заметили этих «танцующих призраков», мы и понятия не имели, что это такое», – заявил астрофизик Рэй Норрис.

Он добавил, что после нескольких недель работы ученые выяснили, что это две галактики-хозяева, которые расположены на расстоянии в приблизительно миллиард световых лет.

В их центрах находятся две сверхмассивные черные дыры, выбрасывающие струи электронов, которые под воздействием межгалактического ветра принимают необычные формы.

«Вместе с тем из-за этих новых открытий возникают новые вопросы. Мы все еще не знаем, откуда дует ветер и что вызывает потоки радиоизлучения. Нам вероятно еще потребуется много наблюдений и моделирования, прежде чем мы что-то из этого поймем», – отмечает Норрис.

Как сообщал Укринформ, ученые-астрономы впервые смогли зафиксировать процесс «трапезы» сверхмассивной черной дыры, расположенной в самом центре галактики.

По материалам: Укринформ