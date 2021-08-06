Apple будет искать в iPhone клиентов из США изображения сексуального насилия над детьми

Apple будет искать в iPhone клиентов из США изображения сексуального насилия над детьми

06.08.2021 10:57

Укринформ

Компания Apple обнародовала планы по сканированию изображений на iPhone пользователей в США на предмет сексуального насилия над детьми.

Как передает Укринформ, об этом сообщает АР.

Инструмент «neuralMatch», предназначенный для обнаружения известных изображений сексуального насилия над детьми, будет сканировать изображения перед их загрузкой в ​​iCloud.

Если он найдет соответствие, изображение проверит специалист компании. Если наличие детской порнографии подтвердится, учетная запись пользователя выключат и уведомят Национальный центр пропавших без вести и эксплуатируемых детей.

Отдельно Apple планирует сканировать зашифрованные сообщения пользователей на предмет откровенного сексуального характера в качестве меры безопасности для детей.

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Такие решения насторожили сторонников конфиденциальности. Однако отмечается, что система обнаружения будет отмечать только те изображения, которые уже есть в базе данных центра известной детской порнографии.

Агентство отмечает, что родителям, «которые делают невинные фотографии ребенка в ванной, не о чем беспокоиться».

По словам ведущего исследователя криптографии из Университета Джона Хопкинса Мэтью Грина, систему можно использовать для фальсификации невиновных людей, отправляя им, казалось бы, безобидные изображения, предназначенные для поиска совпадений с детской порнографией.

Грин считает, что это может обмануть алгоритм Apple, поскольку исследователям достаточно легко удалось сделать это.

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Среди других нарушений – наблюдение со стороны правительства за диссидентами или протестующими.

Как пишет издание, технологические компании, в частности Microsoft, Google, Facebook, на протяжении многих лет делились цифровыми отпечатками известных изображений сексуального насилия над детьми. Apple использовала их для сканирования пользовательских файлов, хранящихся в ее службе iCloud, которая не так надежно зашифрована, как данные на устройстве, на предмет детской порнографии.

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Apple была одной из первых крупных компаний, которая внедрила "сквозное" шифрование, при котором сообщения шифруются, чтобы их могли прочитать только их отправители и получатели. Однако длительное время правоохранительные органы требовали от компании доступа к этой информации для расследования таких преступлений, как терроризм или сексуальная эксплуатация детей.

По материалам: Укринформ