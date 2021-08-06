Технологии

Amazon отложит возвращение сотрудников в офисы до следующего года

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Amazon отложит возвращение сотрудников в офисы до следующего года

Amazon отложит возвращение сотрудников в офисы до следующего года

06.08.2021 04:56

Укринформ

Amazon.com Inc. отложит возвращение сотрудников в офисы по крайней мере до 3 января 2022 года на фоне возобновившегося роста заболеваемости COVID-19.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNBC.

«Мы продолжим следовать указаниям региональных властей и работать с организациями здравоохранения, прислушиваясь к советам и рекомендациям, чтобы создать безопасную рабочую среду для наших команд», – говорится в сообщении Amazon.

Напомним, что ранее компания рассчитывала, что ее сотрудники смогут возобновить работу в офисах на регулярной основе с начала сентября.

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Решение об отсрочке возврата в офисы касается сотрудников компании в США и других странах.

Как известно, с начала этого года стоимость акций Amazon выросла на 4%.

По материалам: Укринформ

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