WhatsApp вводит «исчезающие» медиафайлы

04.08.2021 12:01

Укринформ

Пользователи мессенджера WhatsApp от Facebook, начиная с этой недели, смогут отправлять исчезающие фотографии и видео.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.

Таким образом платформа будет выглядеть более конкурентоспособной относительно приложения Snapchat.

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Функция под названием «Просмотр один раз» позволит фотографиям и видео исчезать из чата после того, как они были просмотрены — после просмотра медиаконтента, сообщение будет отображаться как «открытое».

Как отмечает издание, Snapchat в прошлом году приобрел популярность на фоне коронавирусных локдаунов. Компания также добавила новые функции в свое приложение для обмена сообщениями, чтобы привлечь больше пользователей.

По материалам: Укринформ