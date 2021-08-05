Тройная камера и суперчеткий дисплей: Honor представила новый бюджетный смартфон

05.08.2021 17:11

Укринформ

Китайская компания Honor представила новый бюджетный смартфон Honor Play 5T Pro.

Как передает Укринформ, об этом сообщает GSM Arena.

Устройство имеет 16,8-сантиметровы жидко-кристаллический-дисплей с разрешением FHD+, селфикамеру 16Мп и основную камеру 64 Мп на обратной стороне аппарата, процессор MediaTek Helio G80 и батарею мощностью 4 000 мегаампер в час. Операционная память телефона 8 Гб, а внутренняя – 128 Гб.

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Смартфон будет доступен в черном и серебристом цветах. Стоимость одного экземпляра составляет 231 доллар.

Фото: www.xiaomitoday.com

По материалам: Укринформ