TikTok тестирует похожую на сториз в других соцсетях функцию

TikTok тестирует похожую на сториз в других соцсетях функцию

05.08.2021 11:18

Укринформ

Соціальна мережа TikTok тестує функцію під назвою TikTok Stories на власній платформі.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что TikTok Stories похожа на уже доступную функцию сториз в других соцсетях, таких, как Instagram или Snapchat.

TikTok Stories появляются на боковой панели аккаунта, а просматривать их можно в течение суток после публикации.

Более того, другие пользователи также смогут реагировать и комментировать новые сториз.

В компании новую функцию уже охарактеризовали как «новый способ взаимодействия со своими любителями».

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«Сейчас мы экспериментируем с тем, как предоставить создателям дополнительные форматы для воплощения их творческих идей в сообщество TikTok», – заявил представитель компании.

В соцсети не раскрыли ни сроки тестирования, ни дату публичного запуска TikTok Stories.

Как сообщал Укринформ, пользователи мессенджера WhatsApp от Facebook, начиная с этой недели, смогут отправлять исчезающие фотографии и видео.

По материалам: Укринформ