NASA показало новые фотографии Марса

04.08.2021 11:19

Марсоход Perseverance в рамках исследовательской миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сделал новые фотографии Красной планеты во время сбора образцов грунта.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на странице марсохода в Tвиттере.

Отмечается, что в ближайшее время марсоход соберет свой первый образец грунта на Марсе.

В июле стало известно, что марсоход Perseverance начал поиск признаков древней жизни на Красной планете.

When your “office” is as dusty as mine, sometimes you have to roll up your sleeves and clear things away. I’ve just scoured off the weathered crust on this rock to see what lies beneath. Soon I’ll get my first rock core from nearby.

More on sampling: https://t.co/MYw9RoDbGj pic.twitter.com/J2ltSfpleU

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) August 3, 2021

Как сообщал Укринформ, марсоход Perseverance был доставлен на Красную планету вместе с вертолетом Ingenuity в рамках исследовательской миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) 18 февраля этого года, после почти 7 месяцев полета. Perseverance должен собрать на Марсе образцы грунта, которые на Землю вывезет специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA. Ее планируют отправить на Марс не ранее 2026 года.

