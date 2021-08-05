Китай запустил два мультимедийных спутника

05.08.2021 11:48

Укринформ

Два китайских мультимедийных спутника в среду успешно стартовали с космодрома Тайюань, расположенного в провинции Шаньси (Северный Китай).

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Синьхуа.

Они были запущены в 19:01 по пекинскому времени с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-6" и успешно выведены на запланированную орбиту.

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Агентство отмечает, что этот полет для ракет-носителей серии "Чанчжэн" стал 382-м по счету.

Как сообщал Укринформ, в июле с космодрома в провинции Сычуань стартовала ракета «Чанчжэн-2В», которая вывела на орбиту 10-ю группу спутников дистанционного зондирования.

Всего в июле Китай выводил космические аппараты на орбиту шесть раз.

По материалам: Укринформ