Китай запустил два мультимедийных спутника
Китай запустил два мультимедийных спутника
05.08.2021 11:48
Укринформ
Два китайских мультимедийных спутника в среду успешно стартовали с космодрома Тайюань, расположенного в провинции Шаньси (Северный Китай).
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Синьхуа.
Они были запущены в 19:01 по пекинскому времени с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-6" и успешно выведены на запланированную орбиту.
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Агентство отмечает, что этот полет для ракет-носителей серии "Чанчжэн" стал 382-м по счету.
Как сообщал Укринформ, в июле с космодрома в провинции Сычуань стартовала ракета «Чанчжэн-2В», которая вывела на орбиту 10-ю группу спутников дистанционного зондирования.
Всего в июле Китай выводил космические аппараты на орбиту шесть раз.
По материалам: Укринформ