Google уволила десятки сотрудников за доступ к данным пользователей

05.08.2021 21:33

Укринформ

Компания Google за последние три года уволила 80 своих сотрудников за незаконный сбор данных с помощью рабочих инструментов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Yahoo News.

Причиной увольнений были незаконный доступ к персональным данным пользователей и использование рабочих инструментов компании для доступа к информации других сотрудников Google.

Отмечается, что в прошлом году компания уволила 36 сотрудников, большинство из них – за ненадлежащее обращение с конфиденциальной информацией, например, для обмена информацией с людьми вне компании.

По причинам, связанным с безопасностью, в 2019 году были уволены 26 сотрудников, а в 2018 году – еще 18.

Читайте также: Google закроет вход в аккаунты на старых версиях Android

«Мы жестко ограничиваем доступ сотрудников (к персональным данным – ред.) с помощью ряда инструментов, таких как ограничение доступа к данным пользователей некоторым лицам, вымогательство обоснования доступа к таким данным, многоэтапная проверка перед предоставлением доступа к конфиденциальным данным и мониторинг на предмет аномалий относительно доступа и нарушения», – заявил представитель компании.

Как сообщал Укринформ, в феврале этого года компания Google уволила Маргарет Митчелл, основательницу и бывшего сопредседателя команды по вопросам этики искусственного интеллекта, которая использовала конфиденциальные документы для поиска доказательств ненадлежащего отношения к коллеге.

По материалам: Укринформ