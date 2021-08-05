Google уволила десятки сотрудников за доступ к данным пользователей
Google уволила десятки сотрудников за доступ к данным пользователей
05.08.2021 21:33
Укринформ
Компания Google за последние три года уволила 80 своих сотрудников за незаконный сбор данных с помощью рабочих инструментов.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Yahoo News.
Причиной увольнений были незаконный доступ к персональным данным пользователей и использование рабочих инструментов компании для доступа к информации других сотрудников Google.
Отмечается, что в прошлом году компания уволила 36 сотрудников, большинство из них – за ненадлежащее обращение с конфиденциальной информацией, например, для обмена информацией с людьми вне компании.
По причинам, связанным с безопасностью, в 2019 году были уволены 26 сотрудников, а в 2018 году – еще 18.
Читайте также: Google закроет вход в аккаунты на старых версиях Android
«Мы жестко ограничиваем доступ сотрудников (к персональным данным – ред.) с помощью ряда инструментов, таких как ограничение доступа к данным пользователей некоторым лицам, вымогательство обоснования доступа к таким данным, многоэтапная проверка перед предоставлением доступа к конфиденциальным данным и мониторинг на предмет аномалий относительно доступа и нарушения», – заявил представитель компании.
Как сообщал Укринформ, в феврале этого года компания Google уволила Маргарет Митчелл, основательницу и бывшего сопредседателя команды по вопросам этики искусственного интеллекта, которая использовала конфиденциальные документы для поиска доказательств ненадлежащего отношения к коллеге.
По материалам: Укринформ