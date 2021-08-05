Французский астронавт заснял падение российской космической станции

Видео

05.08.2021 19:16

Укринформ

С Международной космической станции французский астронавт наблюдал, как давно работающий российский космический модуль разлетелся на куски во время входа в атмосферу, и даже заснял это событие на видео.

Как передает Укринформ, астронавт Томас Песке разместил это видео на своей странице в Фейсбуке.

«Вхождение в атмосферу без теплозащитного экрана дает хороший огненный шар. Вы ясно видите, как более мелкие куски плавящегося металла уплывают и усиливают фейерверк», – написал Песке в своем сообщении.

Астронавты могли наблюдать, как российский «Пирс» разваливается над облаками в течение примерно шести минут.

Французский космонавт пошутил, что следующая «падающая звезда, которую вы видите в небе, может быть метеором или может быть орбитальным мусором».

Читайте также: NASA и Boeing отказались от запуска миссии в космос из-за инцидента с модулем России

Если это мусор, продолжил он, «не уверен, что желание, которое вы загадаете, будет исполнено … но мало ли, я все равно советую попробовать».

Как известно, «Пирс» был списан со службы после почти 20 лет работы на космической станции. Он вышел на орбиту 14 сентября 2001 года после запуска с космодрома Байконур в Казахстане вместе с модифицированным космическим кораблем «Прогресс» в качестве верхней ступени его ракеты «Союз-У». Спустя три дня он состыковался со служебным модулем «Звезда», став шестым герметичным модулем орбитального комплекса.

Читайте также: На МКС произошел инцидент с российским космическим модулем

Долговечный стыковочный отсек прекратил свое существование, уступив место новому российскому научному модулю под названием «Наука».

По материалам: Укринформ