Технологии

Появились наушники, позволяющие принимать звонки кивком головы

Photo of Admin Admin Send an email 36 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Появились наушники, позволяющие принимать звонки кивком головы

Появились наушники, позволяющие принимать звонки кивком головы

Фото

04.08.2021 16:51

Укринформ

Компания Klipsch представила беспроводные наушники T5 II True Wireless ANC.

Как передает Укринформ, об этом сообщает New Atlas.

Благодаря искусственному интеллекту, пользователи наушников смогут принимать телефонные звонки только кивком головы. Для этого нужно будет сделать всего три положительных кивка.

Появились наушники, позволяющие принимать звонки кивком головы

В случае отклонения звонка необходимо будет трижды покачать головой в разные стороны.

Отмечается, что при включенном режиме активного шумоподавления (ANC) каждый наушник должен работать пять часов после одной зарядки. Еще 15 дополнительных часов можно получить благодаря зарядному чехлу.

Появились наушники, позволяющие принимать звонки кивком головы

При отключении режима ANC время автономной работы наушников увеличится до семи часов, а зарядный чехол поможет еще в течение 21 часа.

Гарнитура появится в продаже в сентябре этого года. Стоимость одного базового экземпляра T5 II True Wireless ANC 299 долларов США.

Появились наушники, позволяющие принимать звонки кивком головы

Как сообщал Укринформ, южнокорейская компания LG Electronics представила новые беспроводные наушники LG TONE Free.

Фото: newatlas.com

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 36 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Курс валют на вечер 4 августа: межбанк, наличный и «черный» рынки

1 час ago

Императорские пингвины в этом веке почти исчезнут с лица Земли

1 час ago

Молодой парень умер во время дождя

3 часа ago

2,7 миллиарда от МВФ не отразится на курсе гривны — аналитик

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button