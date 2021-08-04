Microsoft удалила все комментарии под видео Windows 11 из-за критики

04.08.2021 15:54

Укринформ

Компания Microsoft закрыла комментарии под видео с описанием обновленной операционной системы Windows 11 в связи с многочисленной критикой со стороны пользователей.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Notebook Check.

На видео сотрудница Microsoft подтвердила, что ситуация «ужасная» для клиентов с несовместимым оборудованием, но все остальные будут довольны улучшениями безопасности и производительности. Видео набрало почти 1,5 тысячи дизлайков и более 100 лайков.

Системные требования Windows 11 невозможно обойти стороной в окончательной версии операционной системы. Microsoft пока не назвала устройств, которые будут поддерживать новую версию Windows, однако заявила, что обновление для некоторых девайсов с Windows 10, которые не соответствуют требованиям, не появится.

Из-за большого количества негативных реакций Microsoft закрыла раздел комментариев под видео на YouTube, что предполагает удаление всех комментариев, размещенных ранее. Пользователи поделились предположениями, что компания ввела слишком жесткие требования к системе, чтобы продать побольше новых устройств.

Как сообщал Укринформ, в конце июня корпорация Microsoft официально представила новую версию своей операционной системы – Windows 11.

Читайте также: Прибыль техгигантов Apple, Microsoft и Alphabet рекордно выросла

Новая ОС позиционируется как самое большое обновление в течение последнего десятилетия. Одно из самых заметных визуальных изменений – перемещение клавиши «Пуск» с левого нижнего угла к центру, что отчасти напоминает интерфейс iMac. Кроме того, новое меню «Пуск» будет содержать активные плитки (Live Tiles), которые внедряли в Windows 8.

Дизайн Windows 11 стал еще более упрощенным. Теперь все окна, иконки и стандартные продукты Microsoft будут отображаться с закругленными краями.

Читайте также: Microsoft приобретет разработчика систем кибербезопасности за $500 миллионов – Bloomberg

Ранее компания Microsoft объявила, что с 14 октября 2025 года прекратит поддержку Windows 10.

По материалам: Укринформ