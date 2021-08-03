На заводе Tesla четыре дня горел 13-тонный батарейный отсек

Фото

03.08.2021 14:29

Укринформ

На заводе американской компании Tesla в Австралии загорелся 13-тонный батарейный отсек под названием Megapack.

Как передает Укринформ со ссылкой на Business Insider, чтобы потушить огонь, 150 пожарных работали четыре дня.

Megapack – крупнейшая аккумуляторная батарея компании Tesla, которая может хранить энергию, вырабатываемую солнечными батареями или ветрогенераторами. Проект «Викторианская большая батарея» в Австралии, где пожар начался утром в пятницу, состоит из 210 мегапаков.

В сообщении Управления пожарной безопасности Австралии (CFA) говорится, что пожар в штате Виктория продолжался четыре дня. Пожарные обнаружили, что 13-тонная литиевая батарея внутри транспортного контейнера была полностью охвачена огнем. Точная причина пожара до сих пор неизвестна, поэтому расследование продолжается.

Аккумуляторный завод, строительство которого Tesla анонсировала в 2019 году, построил французский гигант по возобновляемой энергии Neoen с использованием аккумуляторных батарей Tesla на 300 мегаватт. В заявлении Neoen говорится, что аккумуляторный завод должен заработать к концу следующего года и сможет подавать электропитание в местные дома.

Читайте также: В США новейшая Tesla «самовоспламенилась» с водителем внутри

В понедельник утром по местному времени CFA сообщила, что пожар потушили, но часть пожарных осталась на месте, чтобы измерять температурные показатели поврежденных батарей и проверить, нет ли других признаков горения или превышения температурной нормы.

Фото: news.cfa.vic.gov.au

По материалам: Укринформ