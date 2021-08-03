BMW отзывает с китайского рынка автомобили с проблемными подушками безопасности

03.08.2021 12:11

Укринформ

Компания BMW China Automotive Trading Ltd. отзывает с китайского рынка 8 097 автомобилей из-за проблем с воздушными подушками безопасности.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.

В Государственном управлении по регулированию рынка КНР заявили, что отзыву подлежат импортные модели 1 Series, 2 Series, 3 Series, 4 Series, 5 Series, X1, X3, X4, X5, X5 M, X6 и X6 Active Hybrid, произведенные в период с 17 февраля 2005 года по 27 августа 2017 года, говорится в заявлении вышеупомянутого ведомства.

Отмечается, что подушки безопасности в транспортных средствах, подлежащих отзыву, содержат нитрат аммония, который может вызвать избыточное давление, что может привести к разрушению инфляторов и создать угрозу безопасности.

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Автопроизводитель пообещал бесплатно заменить неисправные детали.

Как сообщал Укринформ, американская автомобилестроительная компания Ford отзывает 616 967 кроссоверов Ford Explorer в США, поскольку у них могут отсоединяться заглушки рейлингов на крыше.

По материалам: Укринформ