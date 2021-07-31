Технологии

Владельцы MacBook с процессором M1 жалуются на появление трещин в экранах

Photo of Admin Admin Send an email 38 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Владельцы MacBook с процессором M1 жалуются на появление трещин в экранах

Владельцы MacBook с процессором M1 жалуются на появление трещин в экранах

31.07.2021 18:38

Укринформ

Владельцы ноутбуков MacBook, работающих с процессорами Apple M1 начали жаловаться на то, что на экранах устройств появляются трещины.

Как передает Укринформ, об этом информирует Laptop Magazine

По словам пользователей, неисправности возникают при нормальном использовании устройств без каких-либо понятных причин.

Читайте также: Маск раскритиковал Apple за чрезмерное использование кобальта в батареях гаджетов

Большое количество сообщений пользователей о возникновении трещин на экранах M1 MacBook Air можно найти на Reddit и форуме сообщества Apple. Судя по количеству сообщений, явление становится все более распространенным.

Читайте также: Apple хочет арендовать большие площади в Голливуде для съемок сериалов

Так, участник форума сообщества Apple с псевдонимом "laura8lx" разочарован в том, что его экран на MacBook якобы самоуничтожается. Он пишет, что оставил свой компьютер на столе на ночь, а утром увидел, что на экране появились две небольшие трещины.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 38 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В Украине две области могу выйти из “зеленой” зоны: кто под угрозой

46 минут ago

Amazon оштрафовали на $886 миллионов

1 час ago

ОО “Традиция и порядок” выступила соорганизатором турнира ADCC KYIV OPEN 2021

2 часа ago

НАПК обнаружило признаки уголовного преступления в декларациях 12 должностных лиц

2 часа ago

Добавить комментарий

Технологии

Владельцы MacBook с процессором M1 жалуются на появление трещин в экранах

Photo of Admin Admin Send an email 38 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Владельцы MacBook с процессором M1 жалуются на появление трещин в экранах

Владельцы MacBook с процессором M1 жалуются на появление трещин в экранах

31.07.Подробнее

Photo of Admin Admin Send an email 38 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Китай приказал 25 BigTech компаниям разобраться со своими проблемами

3 часа ago

В западных областях Украины объявлено «желтое» предупреждение о грозах

3 часа ago

Телекомментатор Олимпийских игр был уволен за расистские высказывания о южнокорейских спортсменах

4 часа ago

Милованов объяснил суть конфликта с Данилюком

4 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button