Владельцы MacBook с процессором M1 жалуются на появление трещин в экранах

Владельцы MacBook с процессором M1 жалуются на появление трещин в экранах

31.07.2021 18:38

Укринформ

Владельцы ноутбуков MacBook, работающих с процессорами Apple M1 начали жаловаться на то, что на экранах устройств появляются трещины.

Как передает Укринформ, об этом информирует Laptop Magazine

По словам пользователей, неисправности возникают при нормальном использовании устройств без каких-либо понятных причин.

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Большое количество сообщений пользователей о возникновении трещин на экранах M1 MacBook Air можно найти на Reddit и форуме сообщества Apple. Судя по количеству сообщений, явление становится все более распространенным.

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Так, участник форума сообщества Apple с псевдонимом "laura8lx" разочарован в том, что его экран на MacBook якобы самоуничтожается. Он пишет, что оставил свой компьютер на столе на ночь, а утром увидел, что на экране появились две небольшие трещины.

По материалам: Укринформ