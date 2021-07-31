Ракета Ariane 5 вывела на орбиту перепрограммируемый спутник связи
Ракета Ariane 5 вывела на орбиту перепрограммируемый спутник связи
31.07.2021 04:28
Укринформ
Тяжелая ракета-носитель Ariane 5 успешно вывела на геостационарную переходную орбиту европейский спутник Eutelsat Quantum и бразильский спутник Star One D2.
Об этом сообщила французская компания-оператор Arianespace, передает Укринформ.
"Вывод спутников подтвержден", – сообщила компания.
Запуск был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане в пятницу в 23:00 по парижскому времени.
Примерно через 36,5 минут, после отделения от второй ступени ракеты, два космических аппарата были выведены на орбиту.
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Eutelsat Quantum является первым в мире перепрограммируемым коммерческим спутником. Его универсальность выводит на качественно новый уровень функциональность спутников связи, которые теперь смогут приспосабливаться к задачам операторов с помощью программного управления, когда это требуется.
По материалам: Укринформ