Ракета Ariane 5 вывела на орбиту перепрограммируемый спутник связи

31.07.2021 04:28

Укринформ

Тяжелая ракета-носитель Ariane 5 успешно вывела на геостационарную переходную орбиту европейский спутник Eutelsat Quantum и бразильский спутник Star One D2.

Об этом сообщила французская компания-оператор Arianespace, передает Укринформ.

"Вывод спутников подтвержден", – сообщила компания.

Запуск был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане в пятницу в 23:00 по парижскому времени.

Примерно через 36,5 минут, после отделения от второй ступени ракеты, два космических аппарата были выведены на орбиту.

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Eutelsat Quantum является первым в мире перепрограммируемым коммерческим спутником. Его универсальность выводит на качественно новый уровень функциональность спутников связи, которые теперь смогут приспосабливаться к задачам операторов с помощью программного управления, когда это требуется.

По материалам: Укринформ