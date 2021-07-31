NASA и Boeing отказались от запуска миссии в космос из-за инцидента с модулем России
NASA и Boeing отказались от запуска миссии в космос из-за инцидента с модулем России
30.07.2021 10:36
Укринформ
NASA и американская компания Boeing отложили запуск миссии Orbital Flight Test-2 с космическим кораблем Starliner из-за инцидента с российским модулем на Международной космической станции.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Space.
«NASA и Boeing решили отказаться от пятничного запуска миссии Orbital Flight Test-2», – заявили в американском ведомстве.
В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космоса добавили, что новая попытка запуска совместной с Boeing миссии должна состояться во вторник, 3 августа, в 20.30 по киевскому времени.
Читайте также: Безос предлагает NASA финансирование в обмен на контракт по производству космического модуля
Отмечается, что дополнительный промежуток времени позволит астронавтам осуществить дополнительные проверки на МКС для того, чтобы космический корабль Starliner смог безопасно пристыковаться.
Читайте также: Ядро Марса оказалось жидким и большим половины его радиуса
Как сообщал Укринформ, вчера, 29 июля, на Международной космической станции произошел инцидент во время стыковки к ней российского модуля "Наука". Двигатели российского модуля незапланированно включились.
Фото: Joel Kowsky/NAS
По материалам: Укринформ