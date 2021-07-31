Технологии

NASA и Boeing отказались от запуска миссии в космос из-за инцидента с модулем России

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NASA и Boeing отказались от запуска миссии в космос из-за инцидента с модулем России

NASA и Boeing отказались от запуска миссии в космос из-за инцидента с модулем России

30.07.2021 10:36

Укринформ

NASA и американская компания Boeing отложили запуск миссии Orbital Flight Test-2 с космическим кораблем Starliner из-за инцидента с российским модулем на Международной космической станции.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Space.

«NASA и Boeing решили отказаться от пятничного запуска миссии Orbital Flight Test-2», – заявили в американском ведомстве.

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космоса добавили, что новая попытка запуска совместной с Boeing миссии должна состояться во вторник, 3 августа, в 20.30 по киевскому времени.

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NASA и Boeing отказались от запуска миссии в космос из-за инцидента с модулем России

Отмечается, что дополнительный промежуток времени позволит астронавтам осуществить дополнительные проверки на МКС для того, чтобы космический корабль Starliner смог безопасно пристыковаться.

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NASA и Boeing отказались от запуска миссии в космос из-за инцидента с модулем России

Как сообщал Укринформ, вчера, 29 июля, на Международной космической станции произошел инцидент во время стыковки к ней российского модуля "Наука". Двигатели российского модуля незапланированно включились.

Фото: Joel Kowsky/NAS

По материалам: Укринформ

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