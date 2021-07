Адронный коллайдер, квантовый компьютер и доходы техгигантов – недельный дайджест

31.07.2021 11:24

Укринформ

На Большом адронном коллайдере на этой неделе открыли новую форму материи, над Норвегией пролетел метеорит, а в Японии заработал первый коммерческий квантовый компьютер. Кроме того, двуногий робот Cassie прошел пять километров на одном заряде, ученым впервые удалось уменьшить опухоль мозга с помощью магнитного шлема, а также стало известно о рекордном росте прибыли техгигантов Apple, Microsoft и Alphabet.

Космос

Илон Маск запустит аппарат NASA для поиска внеземной жизни

Ракета-носитель Falcon Heavy американской компании SpaceX осуществит запуск миссии NASA к спутнику Юпитера в 2024 года.

NASA has selected Falcon Heavy to fly Europa Clipper! Launching in October 2024, this interplanetary mission will study whether Jupiter's icy moon Europa could have conditions suitable for life. https://t.co/KJt7Natn7i pic.twitter.com/sfcdrcKE77

— SpaceX (@SpaceX) July 23, 2021

«NASA выбрало Falcon Heavy для полета к Europa Clipper! Запустившись в октябре 2024 года, эта межпланетная миссия изучит, может ли ледяной Юпитер иметь условия, пригодные для жизни», – говорится в посте SpaceX в Твиттере.

Читать новость полностью

* * *

Вертолет NASA совершил полет над Марсом на рекордной высоте

Беспилотный вертолет Ingenuity, который прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance, 25 июля совершил свой десятый автономный полет над Красной планетой.

Это был самый сложный полет, который выполнялся на рекордной высоте 12,2 метров.

Читать новость полностью

* * *

Над Норвегией пролетел метеорит, его обломки могли упасть неподалеку Осло

В ночь на 25 июля над Норвегией наблюдали падение метеорита.

Video av meteoren, fra @meteornettverk inatt. pic.twitter.com/hayrVTJyU9

— astronewth (@astronewth) July 25, 2021

Падение метеорита зафиксировали около часа ночи 25 июля.

Читать новость полностью

* * *

Астрономы впервые увидели пылевой диск вокруг экзопланеты

Астрономы с помощью телескопа ALMA впервые смогли зарегистрировать пылевой диск вокруг планеты, которая находится за пределами Солнечной системы.

Европейская южная обсерватория сообщает, что это открытие проливает свет на формирование планет и спутников в молодых звездных системах.

Читать новость полностью

* * *

Ядро Марса оказалось жидким и большим половины его радиуса

Первые сейсмические данные о внутренней структуре Красной планеты показали ее удивительно толстую кору и большое расплавленное ядро.

Фото з сайту NASA

«Ученым потребовались сотни лет, чтобы измерить ядро Земли; после полетов Apollo понадобилось 40 лет для измерения ядра Луны. А у InSight ушло всего два года на измерение марсианского ядра», — цитирует одного из участников работы швейцарского сейсмолога Симона Шталера (Simon Stähler) Naked Science.

Читать новость полностью

* * *

Hubble показал трио галактик в созвездии Рыси

Телескоп Hubble сделал фотографию трех взаимодействующих галактик в космосе.

Фото: ESA/Hubble & NASA, J. Dalcanton

Отмечается, что Arp 195 входит в так называемый Атлас пекулярных галактик.

Читать новость полностью

* * *

Безос предлагает NASA финансирование в обмен на контракт по производству космического модуля

Основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin миллиардер Джефф Безос предложил руководителю NASA Биллу Нельсону покрыть до 2 млрд долларов расходов в обмен на контракт по производству лунного модуля.

Компания Безоса Blue Origin, говорится в письме, "стремится построить будущее, в котором миллионы людей жить и работать в космосе на благо Земли. Мы убеждены, что для продвижения будущего Америки в космосе NASA должна быстро и гарантированно вернуться на Луну".

Читать новость полностью

* * *

Hubble нашел водяной пар на спутнике Юпитера

Астрономы с помощью телескопа Hubble обнаружили доказательства существования водяного пара в атмосфере спутника Юпитера Ганимеда.

Ця водяна пара утворюється, коли лід з поверхні Ганімеда сублімується, тобто перетворюється з твердого на газ.

Читать новость полностью

* * *

К Земле приближается гигантский астероид – NASA

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) проинформировало, что в субботу, 31 июля, мимо Земли пролетит астероид 2019 YM6.

По данным NASA, диаметр космического камня составляет от 100 до 230 метров. Скорость движения – 48 500 километров в час. Он максимально приблизится к Земле 31 июля.

Читать новость полностью

* * *

Rocket Lab запустила спутник Космических сил США

Американская компания Rocket Lab запустила в четверг, 29 июля, на орбиту ракету-носитель Electron со спутником Monolith от Космических сил США.

18-метровая ракета была запущена в 9 часов утра по Киеву с космодрома на новозеландском острове Магия.

Читать новость полностью

* * *

Китай запустил в космос еще один спутник

В четверг Китай успешно запустил спутник "Тяньхуэй I-04" с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны.

Отмечается, что спутник был запущен в 12:01 по пекинскому времени с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2D".

Читать новость полностью

* * *

Ученые нашли самую близкую к Земле экзопланету

Исследователи из Института астрономии Гавайского университета обнаружили в космосе самую близкую к Земле экзопланету.

Планета, получившая название COCONUTS-2b, расположена на расстоянии 35 световых лет от Земли. Она вращается вокруг звезды COCONUTS-2.

Читать новость полностью

* * *

На МКС произошел инцидент с российским космическим модулем

На Международной космической станции произошел инцидент во время стыковки к ней российского модуля "Наука".

ICYMI: Earlier today, the Russian Nauka module inadvertently fired its thrusters while docked to the @Space_Station. Mission Control teams corrected the action and all systems are operating normally. The crew was never in any danger. Stay tuned for a media telecon later today: pic.twitter.com/bjuDmdiZu5

— NASA (@NASA) July 29, 2021

Двигатели российского модуля незапланированно включились.

Читать новость полностью

* * *

Из-за черной дыры впервые зафиксировали свет

Ученые во время наблюдения за рентгеновскими лучами, которые выбрасывает во Вселенную сверхмассивная черная дыра, обнаружили странные вспышки: они оказалось отражениями с обратной стороны дыры.

Кроме этого, телескопы зафиксировали дополнительные, менее яркие и разных цветов вспышки. Предполагается, что это – отблески или световые эхо.

Читать новость полностью

* * *

NASA и Boeing отказались от запуска миссии в космос из-за инцидента с модулем России

NASA и американская компания Boeing отложили запуск миссии Orbital Flight Test-2 с космическим кораблем Starliner из-за инцидента с российским модулем на Международной космической станции.

Фото: NASA TV

Фото: John Grant/Boeing

«NASA и Boeing решили отказаться от пятничного запуска миссии Orbital Flight Test-2», – заявили в американском ведомстве.

Читать новость полностью

* * *

Как здание Пентагона: к Земле приближается еще один астероид

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сообщило, что 21 августа мимо Земли пролетит астероид 2016 AJ193.

Размер 2016 AJ193 близок к диаметру периметра здания Пентагона (1 405 м). Он максимально приблизится к Земле 21 августа.

Читать новость полностью

* * *

Правительство США отказало Безосу в заключении контракта по высадке на Луну

Американское правительство в пятницу отклонил предложения основателя Amazon и компании Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса по изготовлению и обслуживанию космического модуля для полета на Луну.

Компания обжаловала решение о выделении 2,9 млрд долларов компании миллиардера Илона Маска SpaceX на строительство лунного модуля, утверждая, что космическое агентство NASA должно было определить несколько поставщиков, а не отдавать предпочтение одному. Однако Счетная палата США, куда было направлена жалоба, заявила, что протест отклонен.

Читать новость полностью

* * *

Ракета Ariane 5 вывела на орбиту перепрограммируемый спутник связи

Тяжелая ракета-носитель Ariane 5 успешно вывела на геостационарную переходную орбиту европейский спутник Eutelsat Quantum и бразильский спутник Star One D2.

Фото: www.arianespace.com

Запуск был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане в пятницу в 23:00 по парижскому времени.

Читать новость полностью

* * *

ІТ и гаджеты

Twitter планирует интегрировать Bitcoin в свои сервисы

Сервис микроблогов Twitter намерен интегрировать Bitcoin в свои существующие и новые сервисы.

По словам руководителя Twitter Джека Дорси, социальная сеть рассматривает криптовалюта как «большую» часть своего будущего.

Читать новость полностью

* * *

В WhatsApp появилась долгожданная функция

В WhatsApp появилась функция совместимости с несколькими устройствами одновременно.

Когда эта функция будет доступна для всех пользователей, люди смогут использовать WhatsApp на четырех различных устройствах и одном мобильном телефоне.

Читать новость полностью

* * *

Дезинфицирующий чехол с ультрафиолетом: LG представила новые Bluetooth-наушники

Южнокорейская компания LG Electronics представила новые беспроводные наушники LG TONE Free.

Фото: Yonhap

Гарнитура будет доступна в трех моделях – TONE-TFP9, TONE-TFP8 и TONE-TFP5.

Читать новость полностью

* * *

Минцифры предлагает миллион тому, кто сломает «Дія.Підпис»

Министерство цифровой трансформации запускает второй этап багбаунти по поиску уязвимостей в приложении «Дія» с призовым фондом 1 млн грн.

«Дія» – самый безопасный украинский государственный IT-продукт. Приложение не хранит персональные данные, а лишь отражает информацию, которая уже есть о вас в реестрах, поясняется в сообщении Минцифры.

Читать новость полностью

* * *

Апгрейд телефона 2001 года: Nokia представила смартфон с 5G

Компания HMD Global представила смартфон Nokia XR20, который является обновленной версией телефона Nokia's 6310 от 2001 года.

Устройство имеет 16,9-сантиметровый Full HD+ дисплей, который выдерживает падение с высоты 1,8 метра.

Читать новость полностью

* * *

Маск раскритиковал Apple за чрезмерное использование кобальта в батареях гаджетов

Руководитель компании Tesla Маск подверг критике компанию Apple из-за чрезмерного использования ею кобальта в аккумуляторах для своих устройств, а также введения строгих ограничений для электронных приложений.

Отвечая на вопрос о цепях поставок в Tesla, Маск назвал «ошибочной» воображение, что его компания использует много кобальта. Этот элемент является важным в производстве литий-ионных батарей для многих устройств – от смартфонов до электромобилей.

«Я думаю, что Apple использует почти 100% кобальта в своих батареях, сотовых телефонах и ноутбуках, но Tesla не применяет кобальт в железо-фосфатных блоках и почти не добавляет его к никелевым батареям», — отметил Маск.

Читать новость полностью

* * *

Заработал первый в Японии коммерческий квантовый компьютер

В Японии приступили к коммерческой эксплуатации суперскоростного квантового компьютера, который был разработан компанией IBM.

Фото: IBM

Это второй такой компьютер в мире, работающий за пределами США. Первый находится в Германии.

Читать новость полностью

* * *

Алгоритмы Google: пользователи Android 12 не смогут кастомизировать дизайн «операционки»

Из последней сборки Android 12 убрали возможность настраивать внешний вид интерфейса.

Впервые функция изменения внешнего вида интерфейса была представлена вместе с Google Pixel 4. С помощью утилиты Pixel Themes можно, например, настроить шрифт, форму значков рабочего стола и акцентные цвета системы.

Читать новость полностью

* * *

Прибыль техгигантов Apple, Microsoft и Alphabet рекордно выросла

Прибыль американских технологических компаний Apple, Microsoft и Alphabet значительно выросла по итогам второго квартала этого года.

Прибыль Apple почти удвоилась до 21,7 млрд долл. США за последние три месяца на фоне увеличения покупки более дорогих 5G iPhone.

Читать новость полностью

* * *

Безопасность на основе квантовой физики: ЕС к 2027 году планирует создать систему защищенной связи

Ирландия стала последним, 27-м государством ЕС, присоединившимся к так называемой Декларации EuroQCI, которая предусматривает участие стран-членов в развитии новой квантовой коммуникационной системы, которая должна начать работать уже до 2027 года.

Как отмечается, высокопроизводительная и защищенная коммуникационная сеть имеет важное значение для повседневной работы европейского бизнеса, учреждений образования и правительственных учреждений, для обмена информацией и быстрой адаптации в условиях кризиса. Еврокомиссия в настоящее время планирует создание спутниковой защищенной системы связи, которая обеспечит высокоскоростной широкополосный доступ к коммуникационным услугам на всей территории Европы. Частью этого проекта является создание EuroQCI, которая должна обеспечить защиту чувствительных линий коммуникации и баз данных, и способствовать защите критической инфраструктуры.

Читать новость полностью

* * *

Huawei представил два флагманских смартфона с камерами Leica

Китайская компания Huawei представила два новых флагманских смартфона P50 и P50 Pro.

Фото: theverge.com

Смартфоны стали первыми для Huawei, в которых встроена собственная операционная система HarmonyOS 2.0.

Читать новость полностью

* * *

Facebook заявил о самом быстром росте доходов за пять лет

Прибыль компании Facebook во втором квартале 2021 года возросла на 56% в годовом измерении. Речь идёт о самом быстром приросте за последние 5 лет.

Отмечается, что при этом чистая прибыль составила 19,9 млрд долларов за первое полугодие и 10,4 млрд долларов во втором квартале.

Читать новость полностью

* * *

Дуров объяснил, почему Telegram не блокирует фейки о коронавирусе

Павел Дуров заявил, что компания Telegram не блокирует посты с фейками о коронавирусе, потому что цензура часто лишь усложняет борьбу с ложными идеями.

«За 20 лет управления дискуссионными платформами я заметил, что теории заговора только усиливаются каждый раз, когда их контент удаляется модераторами. Вместо того чтобы положить конец распространению ложных идей, цензура затрудняет борьбу с ними», – написал Дуров.

Читать новость полностью

* * *

В работе Telegram произошел масштабный сбой

В пятницу, 30 июля, в работе мессенджера Телеграм произошел масштабный сбой.

Пользователи чаще всего жаловались на проблемы с входом в мессенджер и на сбои в процессе обмена сообщениями.

Читать новость полностью

* * *

Amazon выписали штраф на €746 млн за несоблюдения конфиденциальности

Управление по защите данных Люксембурга (CNPD) оштрафовало компанию Amazon на 746 млн евро за несоблюдение правил конфиденциальности ЕС.

Решение было принято 16 июля, регулятор постановил, что обработка персональных данных в компании Amazon не соответствует нормам Общего регламента ЕС о защите данных.

Читать новость полностью

* * *

Роботы и искусственный интеллект

Компания Bayrak Makina планирует устанавливать украинские двигатели на все свои беспилотники

Турецкая военная компания Bayrak Makina сейчас использует украинские двигатели в производстве беспилотников нового поколения Аkıncı, а в дальнейшем планирует устанавливать их на всю продукцию компании.

По его словам, среди соседних с Украиной государств компания Bayrak Makina первая, кто обратил внимание на украинские технологии и предложил полномасштабное сотрудничество, которое было заключено в 2018 году.

Читать новость полностью

* * *

Искусственный интеллект сможет предвидеть развитие диабета

Канадские ученые обнаружили, что искусственный интеллект можно использовать для прогнозирования того, кому угрожает развитие диабета 2 типа: эта информация будет использована для улучшения жизни миллионов пациентов.

Исследователи из Университета Торонто использовали модель машинного обучения для анализа данных о состоянии здоровья, собранных в период с 2006 по 2016 год, у 2,1 миллиона человек, проживающих в Онтарио.

Читать новость полностью

* * *

Автопилот Tesla принимает Луну за желтый сигнал светофора

У автопилота Tesla есть баг: он ошибочно принимает Луну за жёлтый сигнал светофора и сбрасывает скорость.

Hey @elonmusk you might want to have your team look into the moon tricking the autopilot system. The car thinks the moon is a yellow traffic light and wanted to keep slowing down. 🤦🏼 @Teslarati @teslaownersSV @TeslaJoy pic.twitter.com/6iPEsLAudD

— Jordan Nelson (@JordanTeslaTech) July 23, 2021

«Привет, Илон Маск. Возможно, вы захотите, чтобы ваша команда посмотрела, как Луна обманывает систему автопилота. Машина думает, что Луна – это желтый светофор, и сразу хочет сбавить скорость», – написал Нельсон в Твиттере.

Читать новость полностью

* * *

Двуногий робот Cassie прошел пять км на одном заряде

Двуногий робот Cassie сумел пройти 5 километров на одном заряде аккумулятора: при ходьбе по стадиону он затратил чуть менее 44 минут и ни разу не упал, а при движении по кампусу университета он преодолел эту дистанцию за 53 минуты, в процессе дважды упал, из-за чего инженерам пришлось возвращать его в штатный режим.

В последние годы разработчики ходячих роботов, например, Atlas, не раз показывали впечатляющие навыки, которые под силу не всем людям, не говоря о роботах. На фоне этого базовые навыки этих роботов могут восприниматься как давно решенная задача, но еще шесть лет назад на соревнованиях двуногих роботов, проводимых DARPA, многие из них падали при медленной ходьбе или даже стоя на ногах.

Читать новость полностью

* * *

Наука

Маск сравнил атомные электростанции с «обычными» процессами на Солнце

По мнению гендиректора SpaceX и Tesla Илона Маска, современные технологии позволяют строить безопасные атомные электростанции.

«Я думаю, что современные атомные электростанции безопасны вопреки тому, что могут подумать люди", – заявил Маск.

Читать новость полностью

* * *

Опухоль мозга впервые удалось уменьшить с помощью магнитного шлема

Ученые из Хьюстонской методистской больницы (США) смогли уменьшить прогрессирование раковой опухоли у человека благодаря использованию прототипа магнитного шлема.

«Благодаря смелости этого пациента, мы смогли проверить и подтвердить потенциальную эффективность первой неинвазивной терапии глиобластомы в мире», – заявил нейрохирург Дэвид С. Баскин.

Читать новость полностью

* * *

На Большом адронном коллайдере открыли новую форму материи

Ученые с помощью Большого адронного коллайдера открыли новую частицу – экзотический тетракварк.

Фото: ЦЕРН

«Частица сильно выделяется среди собратьев и представляет собой новую форму материи. Это единственный известный науке дважды очарованный тетракварк, то есть, содержащий сразу два очарованных кварка, но не имеющий в своем составе очарованных антикварков», – говорится в результатах научного эксперимента.

Читать новость полностью

* * *

Автомобили

Первый летающий электромобиль испытали в Турции

Экспериментальную модель летающего электромобиля создала турецкая компания Baykar Makina.

Первый летающий электромобиль испытали в Турции / Фото: kanaldom.tv

По материалам: Укринформ