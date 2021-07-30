В работе Telegram произошел масштабный сбой

30.07.2021 14:54

Укринформ

В пятницу в работе мессенджера Телеграм произошел масштабный сбой.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Downdetector.

Пользователи чаще всего жалуются на проблемы с входом в мессенджер и на сбои в процессе обмена сообщениями.

Согласно данным карты Downdetector, проблемы с доступом к мессенджеру регистрируются больше всего в Молдове.

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Также жалобы поступают от пользователей из Польши и РФ. В комментариях также жалобы пользователей из Украины.

По материалам: Укринформ