Rocket Lab запустила спутник Космических сил США
Rocket Lab запустила спутник Космических сил США
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29.07.2021 11:42
Укринформ
Американская компания Rocket Lab запустила в четверг, 29 июля, на орбиту ракету-носитель Electron со спутником Monolith от Космических сил США.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Space.
18-метровая ракета была запущена в 9 часов утра по Киеву с космодрома на новозеландском острове Магия.
Сам спутник будут использовать для разведки и наблюдения за целями.
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Отмечается, что ракета Electron уже осуществила 21 запуск, из которых четыре в этом году. Однако последний запуск 15 мая был неудачным из-за проблем с двигателем во время второй фазы запуска. Тогда было потеряно два спутника компании BlackSky Global. В компании заявили, что смогли исправить проблему, чтобы она не повторялась в будущем.
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Как сообщал Укринформ, в четверг, 29 июля, Китай успешно запустил спутник "Тяньхуэй I-04" с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны.
По материалам: Укринформ