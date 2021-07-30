Rocket Lab запустила спутник Космических сил США

Видео

29.07.2021 11:42

Укринформ

Американская компания Rocket Lab запустила в четверг, 29 июля, на орбиту ракету-носитель Electron со спутником Monolith от Космических сил США.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Space.

18-метровая ракета была запущена в 9 часов утра по Киеву с космодрома на новозеландском острове Магия.

Сам спутник будут использовать для разведки и наблюдения за целями.

Читайте также: Илон Маск запустит аппарат NASA для поиска внеземной жизни

Отмечается, что ракета Electron уже осуществила 21 запуск, из которых четыре в этом году. Однако последний запуск 15 мая был неудачным из-за проблем с двигателем во время второй фазы запуска. Тогда было потеряно два спутника компании BlackSky Global. В компании заявили, что смогли исправить проблему, чтобы она не повторялась в будущем.

Читайте также: Уруский рассказал подробности подготовки к запуску украинского спутника

Как сообщал Укринформ, в четверг, 29 июля, Китай успешно запустил спутник "Тяньхуэй I-04" с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны.

По материалам: Укринформ