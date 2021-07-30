Правительство США отказало Безосу в заключении контракта по высадке на Луну

Правительство США отказало Безосу в заключении контракта по высадке на Луну

30.07.2021 22:28

Укринформ

Американський уряд у п'ятницю відхилив пропозиції засновника Amazon та компанії Blue Origin мільярдера Джефа Безоса щодо виготовлення та обслуговування космічного модуля для польоту на Місяць.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на CNBC.

Компания обжаловала решение о выделении 2,9 млрд долларов компании миллиардера Илона Маска SpaceX на строительство лунного модуля, утверждая, что космическое агентство NASA должно было определить несколько поставщиков, а не отдавать предпочтение одному. Однако Счетная палата США, куда было направлена жалоба, заявила, что протест отклонен.

«Без конкуренции краткосрочные и долгосрочные месячные амбиции НАСА будут отложены, в конце концов обойдутся дороже, что не будет отвечать национальным интересам», – заявил Безос.

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Как сообщал Укринформ, 26 июля в письме на имя руководителя NASA Билла Нельсона он предложил покрыть расходы НАСА на сумму до 2 млрд долларов, если космическое агентство заключит с Blue Origin контракт на создание модуля, предназначенного для высадки астронавтов на Луну.

В апреле NASA заключило с компанией SpaceX контракт на создание космического корабля для доставки астронавтов на поверхность Луны в 2024 году.

Прежде чем выбрать SpaceX, НАСА искало предложения по созданию космического аппарата, который доставит астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis.

Предложение Безоса поступила через шесть дней после того, как он вместе с тремя членами экипажа совершил полет в космос на ракете New Shepard компании Blue Origin.

По материалам: Укринформ