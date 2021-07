На МКС произошел инцидент с российским космическим модулем

29.07.2021 22:45

Укринформ

На Международной космической станции произошел инцидент во время стыковки к ней российского модуля "Наука".

Как передает Укринформ, об этом сообщает NASA в Твиттере.

ICYMI: Earlier today, the Russian Nauka module inadvertently fired its thrusters while docked to the @Space_Station. Mission Control teams corrected the action and all systems are operating normally. The crew was never in any danger. Stay tuned for a media telecon later today: pic.twitter.com/bjuDmdiZu5

— NASA (@NASA) July 29, 2021

Двигатели российского модуля незапланированно включились.

"Сегодня российский модуль "Наука" незапланированно включил свои двигатели во время стыковки с МКС. Группам управления миссией удалось решить проблему, и теперь все системы работают в нормальном режиме. Экипажу станции ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

