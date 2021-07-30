Как здание Пентагона: к Земле приближается еще один астероид

Как здание Пентагона: к Земле приближается еще один астероид

30.07.2021 16:14

Укринформ

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сообщило, что 21 августа мимо Земли пролетит астероид 2016 AJ193.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Jerusalem Post.

По данным NASA, диаметр космического камня составляет около 1,37 км, что делает его большим чем 99% астроидов.

Размер 2016 AJ193 близок к диаметру периметра здания Пентагона (1 405 м). Он максимально приблизится к Земле 21 августа.

Однако расстояние от него до нашей планеты составит около 3,4 миллиона километров.

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В NASA отметили, что ни размер, ни расстояние до Земли астероида не представляют угрозы для нашей планеты.

Как сообщал Укринформ, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сообщило, что в субботу, 31 июля, мимо Земли пролетит астероид 2019 YM6.

Фото: PIXABAY

По материалам: Укринформ