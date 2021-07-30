Из-за черной дыры впервые зафиксировали свет

30.07.2021 09:42

Укринформ

Ученые во время наблюдения за рентгеновскими лучами, которые выбрасывает во Вселенную сверхмассивная черная дыра, обнаружили странные вспышки: они оказалось отражениями с обратной стороны дыры.

Как передает Укринформ, об этом сообщается в научном журнале Nature.

Кроме этого, телескопы зафиксировали дополнительные, менее яркие и разных цветов вспышки. Предполагается, что это – отблески или световые эхо.

«Любой свет, который попадет в черную дыру, не выходит из нее, поэтому мы не можем видеть то, что находится позади черной дыры. Причина, по которой мы можем это видеть, заключается в том, что черная дыра искривляет пространство, отклоняет свет и закручивает вокруг себя магнитные поля», – утверждают астрономы.

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Исследование было направлено на изучение короны, которой обладают некоторые черные дыры. Отмечается, что «материал, падающий в сверхмассивную черную дыру, питает самые яркие непрерывные источники света во Вселенной и при этом образует корону рентгеновского света вокруг черной дыры».

«Пятьдесят лет назад, когда астрофизики начали размышлять о том, как магнитное поле может вести себя вблизи черной дыры, они понятия не имели, что однажды у нас появятся методы, позволяющие наблюдать это напрямую и увидеть общую теорию относительности Эйнштейна в действии», – отмечают исследователи.

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Как передавал Укринформ, ранее в этом году в лаборатории ускорителей элементарных частиц немецкого Гамбурга создали визуализацию черной дыры, разрывающей звезду. По данным NASA, такие события – известные как «приливные разрушения» – достаточно редки и случаются лишь раз в 10 тысяч лет. Звезды, как правило, направляются в сторону прожорливой черной дыры после гравитационного взаимодействия с другой звездой или массивным объектом, приближение к «пасти» черной дыры называется «спагеттификацией».

По материалам: Укринформ