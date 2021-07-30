Дуров объяснил, почему Telegram не блокирует фейки о коронавирусе

Дуров объяснил, почему Telegram не блокирует фейки о коронавирусе

30.07.2021 10:38

Укринформ

Павел Дуров заявил, что компания Telegram не блокирует посты с фейками о коронавирусе, потому что цензура часто лишь усложняет борьбу с ложными идеями.

Как передает Укринформ, об этом он написал на своем официальном Телеграм-канале.

«За 20 лет управления дискуссионными платформами я заметил, что теории заговора только усиливаются каждый раз, когда их контент удаляется модераторами. Вместо того чтобы положить конец распространению ложных идей, цензура затрудняет борьбу с ними», – написал Дуров.

По его словам, «распространение правды всегда будет более эффективной стратегией, чем применение цензуры».

По мнению Дурова, пользователи имеют право получать информацию о коронавирусе из официальных источников, отражающих научный консенсус. Он отметил, что его компания Telegram сотрудничала с правительствами 19 стран, чтобы предоставлять пользователям мессенджера последнюю и самую актуальную информацию о пандемии COVID-19.

Читайте также: В Telegram появятся групповые видеозвонки

Как известно, ранее Telegram объявил о запуске программы по верификации каналов, групп и поисковых роботов. Ее цель – помочь пользователям отличать достоверные источники от фейковых новостей. Также мессенджер предложил должностным лицам в сфере здравоохранения сотрудничать, чтобы информировать пользователей о ситуации с коронавирусом. Для этого необходимо подтвердить канал с помощью специального робота, а затем связаться с администрацией Telegram по электронной почте.

Напомним, всего в мире с начала пандемии зафиксировано уже 197,3 миллиона случаев коронавирса.

По материалам: Укринформ