Amazon выписали штраф на €746 млн за несоблюдения конфиденциальности

Amazon выписали штраф на €746 млн за несоблюдения конфиденциальности

30.07.2021 19:48

Укринформ

Управление по защите данных Люксембурга (CNPD) оштрафовало компанию Amazon на 746 млн евро за несоблюдение правил конфиденциальности ЕС.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Politico.

Решение было принято 16 июля, регулятор постановил, что обработка персональных данных в компании Amazon не соответствует нормам Общего регламента ЕС о защите данных.

"Мы считаем, что решение CNPD безосновательно и намерены активно защищаться в этом вопросе", – говорится в заявлении компании Amazon.

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Представитель Amazon добавил: "Мы категорически не согласны с решением CNPD и намерены обжаловать его. Решение, касающееся того, как мы показываем клиентам соответствующую рекламу, опирается на субъективные и непроверенные толкования европейского законодательства о конфиденциальности, а предлагаемый штраф полностью не соответствует пропорции даже такого толкования".

Как сообщал Укринформ, состояние основателя Amazon и самого богатого человека на Земле Джеффа Безоса установили новый рекорд на уровне 211 миллиардов долларов США.

По материалам: Укринформ