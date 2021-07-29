Ученые нашли самую близкую к Земле экзопланету

29.07.2021 15:41

Укринформ

Исследователи из Института астрономии Гавайского университета обнаружили в космосе самую близкую к Земле экзопланету.

Как сообщает Укринформ, об этом информирует ScienceAlert.

Планета, получившая название COCONUTS-2b, расположена на расстоянии 35 световых лет от Земли. Она вращается вокруг звезды COCONUTS-2.

Расстояние между COCONUTS-2b и COCONUTS-2 составляет около 6 471 астрономической единицы (одна астрономическая единица равна 149,6 млн км). Средняя температура на COCONUTS-2b составляет около 160 градусов по Цельсию. Масса экзопланеты в шесть раз превышает массу Юпитера.

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Отмечается, что экзопланета еще достаточно молода, она была сформирована примерно 800 миллионов лет назад.

«COCONUTS-2b будет прекрасным материалом для изучения атмосферы и состава молодой газовой гигантской планеты», – сказал астроном Майкл Лью из Гавайского университета.

Как сообщал Укринформ, астрономы с помощью телескопа Hubble обнаружили доказательства существования водяного пара в атмосфере спутника Юпитера – Ганимеда.

По материалам: Укринформ