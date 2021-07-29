В Британии грязный воздух превратят в корм для рыб

В Британии грязный воздух превратят в корм для рыб

29.07.2021 12:32

Укринформ

На биоэнергетической электростанции в Великобритании загрязняющие воздух выбросы углерода превратят в экологически чистый корм для рыб.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Forbes.

Данную технологию разрабатывает британская энергокомпания Drax совместно со стартапом Deep Branch, который с помощью микроорганизмов перерабатывает промышленные выбросы CO2 в высококачественный одноклеточный белок (SCP), оптимизированный для питания животных.

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Разработчики считают, что он сможет заменить обычный корм для животных вроде рыбной муки или соевых бобов и таким образом замкнуть цикл производства углерода.

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В конце этого года разработку опробуют на выбросах, собранных экспериментальной улавливающей установкой Mitsubishi Heavy Industries на электростанции Drax. Данное исследование является одним из нескольких инновационных проектов в области биоэнергетики с улавливанием и хранением углерода на возобновляемой электростанции.

По материалам: Укринформ