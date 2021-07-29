Технологии
Китай запустил в космос еще один спутник
Китай запустил в космос еще один спутник
29.07.2021 12:13
Укринформ
В четверг Китай успешно запустил спутник "Тяньхуэй I-04" с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.
Отмечается, что спутник был запущен в 12:01 по пекинскому времени с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2D".
Он успешно вышел на заданную орбиту.
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Этот полет для ракет-носителей серии "Чанчжэн" стал 381-м по счету.
Как сообщал Укринформ, 23 июля Китай ввел в эксплуатацию новую авиационную систему для проведения детальных наблюдений и мониторинга поверхности Земли – Chinese Aeronautic Remote Sensing System (CARSS).
По материалам: Укринформ