Китай запустил в космос еще один спутник

Китай запустил в космос еще один спутник

29.07.2021 12:13

Укринформ

В четверг Китай успешно запустил спутник "Тяньхуэй I-04" с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.

Отмечается, что спутник был запущен в 12:01 по пекинскому времени с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2D".

Он успешно вышел на заданную орбиту.

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Этот полет для ракет-носителей серии "Чанчжэн" стал 381-м по счету.

Как сообщал Укринформ, 23 июля Китай ввел в эксплуатацию новую авиационную систему для проведения детальных наблюдений и мониторинга поверхности Земли – Chinese Aeronautic Remote Sensing System (CARSS).

По материалам: Укринформ