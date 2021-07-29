К Земле приближается гигантский астероид – NASA

29.07.2021 10:21

Укринформ

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) проинформировало, что в субботу, 31 июля, мимо Земли пролетит астероид 2019 YM6.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Daily Star.

По данным NASA, диаметр космического камня составляет от 100 до 230 метров. Скорость движения – 48 500 километров в час. Он максимально приблизится к Земле 31 июля.

Однако расстояние от него до нашей планеты равно 6,87 миллиона километров.

Читайте также: Безос предлагает NASA финансирование в обмен на контракт по производству космического модуля

В NASA подчеркнули, что ни размер, ни расстояние к Земле астероида не представляют угрозы для нашей планеты.

Как сообщал Укринформ, 24 июля астероид 2008 GO20 пролетел мимо Земли.

Изображение Getty Images

По материалам: Укринформ