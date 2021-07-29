Huawei представил два флагманских смартфона с камерами Leica

Huawei представил два флагманских смартфона с камерами Leica

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29.07.2021 17:50

Укринформ

Китайская компания Huawei представила два новых флагманских смартфона P50 и P50 Pro.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Verge.

Смартфоны стали первыми для Huawei, в которых встроена собственная операционная система HarmonyOS.

P50 имеет 16,5-сантиметровый OLED-дисплей с разрешением в 1224 пикселя и частотой обновления в 90Гц. В середине установлена ​​батарея с мощностью в 4 100 мегаампер в час и процессор Qualcomm Snapdragon 888. Операционная память составляет 8Гб, а внутренняя 256Гб.

P50 Pro имеет 16,8-сантиметровый OLED-дисплей с разрешением в 1228 пикселей и частотой обновления в 120Гц. В середине установлена ​​батарея с мощностью в 4360 мегаампер в час и процессор Qualcomm Snapdragon 888. Операционная память составляет 8 или 12Гб, а внутренняя 512Гб.

Отмечается, что оба устройства имеют селфи-камеру в 13Мп и четыре камеры на обратной стороне.

Стоимость базовой модели P50 начинается от 695 долларов США, а P50 Pro – от 927 долларов США. Первые продажи ожидаются в сентябре на китайском рынке.

Как сообщал Укринформ, компания HMD Global представила смартфон Nokia XR20, который является обновленной версией телефона Nokia's 6310 от 2001 года.

Фото: theverge.com

По материалам: Укринформ