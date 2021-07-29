Facebook заявил о самом быстром росте доходов за пять лет

Facebook заявил о самом быстром росте доходов за пять лет

29.07.2021 19:26

Укринформ

Прибыль компании Facebook во втором квартале 2021 года возросла на 56% в годовом измерении. Речь идёт о самом быстром приросте за последние 5 лет.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что при этом чистая прибыль составила 19,9 млрд долларов за первое полугодие и 10,4 млрд долларов во втором квартале.

В пересчёте на акцию прибыль составила 3,61 доллара против 3,03 доллара, как ожидали аналитики. Выручка составила 29,08 млрд долларов против прогнозировавшихся 27,89 млрд долларов.

При этом, компания заявила, что общие темпы роста выручки в годовом измерении постепенно замедлятся.

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Также отмечается, что количество ежедневных активных пользователей Facebook выросло до 1,91 млрд.

В компании добавили, что во втором квартале было 3,51 млрд ежемесячных пользователей во всем семействе приложений – по сравнению с 3,45 млрд в первом квартале.

Также следует подчеркнуть, что по состоянию на закрытие торгов в среду акции Facebook выросли на 37% с начала года.

Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире и одноименная компания, владеющая ею. Была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в Гарвардском университете.

По материалам: Укринформ