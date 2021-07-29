Алгоритмы Google: пользователи Android 12 не смогут кастомизировать дизайн «операционки»

28.07.2021 13:20

Укринформ

Из последней сборки Android 12 убрали возможность настраивать внешний вид интерфейса.

Как передает Укринформ, об этом сообщает XDA Developers.

Впервые функция изменения внешнего вида интерфейса была представлена вместе с Google Pixel 4. С помощью утилиты Pixel Themes можно, например, настроить шрифт, форму значков рабочего стола и акцентные цвета системы.

Однако в установке тестовой сборки Android 12 из Pixel Themes исчезли тумблеры и варианты для настройки шрифтов, значков и цветов, вместо них появился динамический подбор. Это означает, что пользователи отныне не смогут кастомизировать свое устройство так, как захочется, и при выборе стиля будут вынуждены положиться на алгоритмы Google.

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«Мы считаем новую функцию динамического создания тем более современной и интеллектуальной. Простой и приятный опыт, который, как мы надеемся, понравится всем пользователям», – заявили в Google.

Фото: 9to5Google

По материалам: Укринформ