Алгоритмы Google: пользователи Android 12 не смогут кастомизировать дизайн «операционки»
Алгоритмы Google: пользователи Android 12 не смогут кастомизировать дизайн «операционки»
28.07.2021 13:20
Укринформ
Из последней сборки Android 12 убрали возможность настраивать внешний вид интерфейса.
Как передает Укринформ, об этом сообщает XDA Developers.
Впервые функция изменения внешнего вида интерфейса была представлена вместе с Google Pixel 4. С помощью утилиты Pixel Themes можно, например, настроить шрифт, форму значков рабочего стола и акцентные цвета системы.
Однако в установке тестовой сборки Android 12 из Pixel Themes исчезли тумблеры и варианты для настройки шрифтов, значков и цветов, вместо них появился динамический подбор. Это означает, что пользователи отныне не смогут кастомизировать свое устройство так, как захочется, и при выборе стиля будут вынуждены положиться на алгоритмы Google.
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«Мы считаем новую функцию динамического создания тем более современной и интеллектуальной. Простой и приятный опыт, который, как мы надеемся, понравится всем пользователям», – заявили в Google.
Фото: 9to5Google
По материалам: Укринформ