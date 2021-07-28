Заработал первый в Японии коммерческий квантовый компьютер
Заработал первый в Японии коммерческий квантовый компьютер
Фото
28.07.2021 11:58
Укринформ
В Японии приступили к коммерческой эксплуатации суперскоростного квантового компьютера, который был разработан компанией IBM.
Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.
Это второй такой компьютер в мире, работающий за пределами США. Первый находится в Германии.
Quantum System One компании IBM – это квантовый компьютер так называемой гейтовой модели. Он расположен на объекте в городе Кавасаки неподалеку от Токио.
Устройство в форме трехметрового куба, установлено в специальном помещении, устраняющем шум и вибрацию. Процессор находится в цилиндре в передней части куба. Он охлаждается до температуры примерно минус 270 градусов по Цельсию для максимального повышения расчетных возможностей.
Квантовый компьютер в считанные минуты производит огромное количество расчетных операций, на которое обычным суперкомпьютерам потребовались бы тысячи лет.
Читайте также: IBM создала самый маленький и самый мощный в мире микрочип
Токийский университет лидирует в проведении исследований возможных путей коммерческого использования квантового компьютера. В проекте примут участие компании финансового, автомобилестроительного и химического секторов.
Как сообщал Укринформ, в немецком городе Энинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг) в дата-центре IBM запущен в эксплуатацию первый в Европе коммерческий квантовый компьютер IBM Quantum System One.
Фото: IBM
По материалам: Укринформ