Заработал первый в Японии коммерческий квантовый компьютер

Заработал первый в Японии коммерческий квантовый компьютер

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28.07.2021 11:58

Укринформ

В Японии приступили к коммерческой эксплуатации суперскоростного квантового компьютера, который был разработан компанией IBM.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

Это второй такой компьютер в мире, работающий за пределами США. Первый находится в Германии.

Quantum System One компании IBM – это квантовый компьютер так называемой гейтовой модели. Он расположен на объекте в городе Кавасаки неподалеку от Токио.

Устройство в форме трехметрового куба, установлено в специальном помещении, устраняющем шум и вибрацию. Процессор находится в цилиндре в передней части куба. Он охлаждается до температуры примерно минус 270 градусов по Цельсию для максимального повышения расчетных возможностей.

Квантовый компьютер в считанные минуты производит огромное количество расчетных операций, на которое обычным суперкомпьютерам потребовались бы тысячи лет.

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Токийский университет лидирует в проведении исследований возможных путей коммерческого использования квантового компьютера. В проекте примут участие компании финансового, автомобилестроительного и химического секторов.

Как сообщал Укринформ, в немецком городе Энинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг) в дата-центре IBM запущен в эксплуатацию первый в Европе коммерческий квантовый компьютер IBM Quantum System One.

Фото: IBM

По материалам: Укринформ