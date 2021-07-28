Прибыль техгигантов Apple, Microsoft и Alphabet рекордно выросла

28.07.2021 13:43

Укринформ

Прибыль американских технологических компаний Apple, Microsoft и Alphabet значительно выросла по итогам второго квартала этого года.

Как передает Укринформ, об этом сообщает BBC.

Прибыль Apple почти удвоилась до 21,7 млрд долл. США за последние три месяца на фоне увеличения покупки более дорогих 5G iPhone.

В Microsoft заявили о прибыли в 16,5 млрд долл. США, что на 47% больше по сравнению со вторым кварталом прошлого года, из-за спроса на «облачные» услуги и игры.

Читайте также: Акции Apple побили новый рекорд

Alphabet, материнская компания Google, отчиталась о прибыли в 61,9 млрд долл. США на фоне увеличения онлайн-активности пользователей, в то время как страны восстанавливают свои экономики после пандемии коронавируса.

Как сообщал Укринформ, чистая прибыль компании Tesla Илона Маска за один квартал впервые превысила 1 млрд долл. США.

По материалам: Укринформ