«Паучок-кабриолет»: McLaren представила новый спорткар

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28.07.2021 13:47

Укринформ

Компания McLaren представила новый спортивный автомобиль McLaren 765LT Spider.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Car and Driver.

В середине скоростного спорткара установлен 4-литровый двойной турбодвигатель V-8 с мощностью в 755 лошадиных сил и крутящим моментом 590 Нм.

Новый скоростной спорткар McLaren / Фото: McLaren

Автомобиль может разогнаться до 96 км в час за 2,7 секунды. Его максимальная скорость – 280 км/час.

Крыша самого спорткара может подниматься и опускаться всего за 11 секунд.

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Отмечается, что в целом будет изготовлено 765 экземпляров McLaren 765LT Spider. Стартовая цена одной модели начинается от 388 000 долларов США. Заказы уже доступны.

Как сообщал Укринформ, компания McLaren представила мощный гибридный автомобиль спортивного типа McLaren Artura.

По материалам: Укринформ