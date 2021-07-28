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Опухоль мозга впервые удалось уменьшить с помощью магнитного шлема

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Опухоль мозга впервые удалось уменьшить с помощью магнитного шлема

Опухоль мозга впервые удалось уменьшить с помощью магнитного шлема

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28.07.2021 17:44

Укринформ

Ученые из Хьюстонской методистской больницы (США) смогли уменьшить прогрессирование раковой опухоли у человека благодаря использованию прототипа магнитного шлема.

Как передает Укринформ, об этом сообщает ScienceAlert.

«Благодаря смелости этого пациента, мы смогли проверить и подтвердить потенциальную эффективность первой неинвазивной терапии глиобластомы в мире», – заявил нейрохирург Дэвид С. Баскин.

Глиобластома является редкой формой рака. Опухоль быстро растет в головном мозге или стволе головного мозга и почти всегда приводит к смерти.

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В мае 2018 году 53-летний пациент обратился к врачу по поводу "измененного психического состояния". При медосмотре у него была обнаружена большая опухоль. Уже через месяц того же года пациенту сделали операцию по удалению глиобластомы, но, к сожалению, опухоль продолжала расти, несмотря на лечение.

Поскольку традиционные методы лечения уже не помогали, врачи разрешили пациенту испытать магнитный шлем.

Опухоль мозга впервые удалось уменьшить с помощью магнитного шлема

Процесс лечения продолжался в течение 36 дней. По словам ученых, за это время глиобластома уменьшилась на 31%, а у пациента улучшилась речь и когнитивные функции.

Опухоль мозга впервые удалось уменьшить с помощью магнитного шлема

Процесс по лечению был прекращен в связи со смертью пациента, поскольку он упал и повредил голову.

Отмечается, что сам шлем оснащен тремя мощными постоянно вращательными магнитами, которые генерируют колебания магнитного поля.

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Ученые обнаружили, что магнитное поле нарушает перенос электронов в серии реакций, которые митохондрии используют для производства химической энергии, питающей человеческие клетки.

Однако, именно это нарушение имеет место только в присутствии определенных усиливающих метаболизм компонентов, производимых клетками опухоли, и таким образом разрушенные клетки глиобластомы отмирают

Как сообщал Укринформ, ученым из Калифорнийского университета в Сан-Диего удалось подтвердить гипотезу о том, что отсутствие награды или во время ее ожидания дофамин – «гормон удовольствия» периодически выбрасывается, создавая мотивацию для активных действий.

По материалам: Укринформ

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