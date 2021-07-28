Маск раскритиковал Apple за чрезмерное использование кобальта в батареях гаджетов

28.07.2021 05:06

Укринформ

Руководитель компании Tesla Маск подверг критике компанию Apple из-за чрезмерного использования ею кобальта в аккумуляторах для своих устройств, а также введения строгих ограничений для электронных приложений.

Об этом, как сообщает CNBC, Маск заявил накануне во время телеконференции по доходам Tesla, передает Укринформ.

Отвечая на вопрос о цепях поставок в Tesla, Маск назвал «ошибочной» воображение, что его компания использует много кобальта. Этот элемент является важным в производстве литий-ионных батарей для многих устройств – от смартфонов до электромобилей.

«Я думаю, что Apple использует почти 100% кобальта в своих батареях, сотовых телефонах и ноутбуках, но Tesla не применяет кобальт в железо-фосфатных блоках и почти не добавляет его к никелевым батареям», — отметил Маск.

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Он сказал, что уровень использования кобальта в Tesla остается в среднем на уровне 2% – по сравнению со 100% в Apple.

Кроме того, Маск негативно высказался об ограничениях, которые компании-конкуренты используют для своих электронных приложений. Он назвал это политикой «огороженного сада», когда на iPhone можно установить только программы из App Store.

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Напомним: добыча кобальта в мире ведется в ограниченных местах, в частности, в Демократической Республике Конго. Этот процесс в африканской стране связан с нарушениями прав человека, такими как детский труд. В 2019 году крупные технологические компании из-за этого были признаны фигурантами иска о нарушениях прав человека.

По материалам: Укринформ